Lancia palaa markkinoille

Italialaismerkki julkisti pitkästä aikaa uuden konseptimallin.

Autojätti Stellantiksen omistama italialainen Lancia palaa maailmanmarkkinoille. Kyseessä on lajissaan vähintäänkin keskikokoinen jytky, sillä merkki on viettänyt hiljaiseloa ja ollut käytännössä tuuliajolla jo parikymmentä vuotta. Sitä myöten Lancialta ei ole myöskään tullut omia automalleja jo yli kymmeneen vuoteen.

Jatkossa emokonserni aikoo nostaa perinteikkään erikoismerkin paitsi uudelleen ylös, mutta myös Alfa Romeon ja DS:n rinnalle, yhdeksi yksilöllisten erikoisuudentavoittelijoiden lippulaivatuotteeksi.

Lancia Pu+Ra HPE -konseptin takaosassa näkyy ainakin legendaarisen Stratos-ralliauton vaikutus.

Tätä kaikkea silmällä pitäen Lancia on nyt julkistanut Pu+Ra HPE -nimeä kantavan konseptiauton, jossa on sekä aivan uutta että myös historiasta ammennettua. Nimen HPE-osuus tarkoittaa High Performance Electriciä eli suomeksi tehokasta sähköautoa. Lanciasta on näin ollen sukeutumassa myös yksi automaailman kokonaan täyssähköisistä automerkeistä.

Kuppimaisissa istuimissa on nähtävissä 1970-luvun tunnelmaa. Materiaalit edustavat yhtä aikaa luksusta ja kierrätystaloutta.

Merkin menneisyyden tunteva huomaa heti, että konseptin iso takaspoileri ja pyöreät lamput on napattu aika suoraan Lancian 1970-luvun ralliauto Stratoksesta. Etuosassa keulaa taas hallitsee dramaattinen y-muoto. Kojelauta on puoliympyrän muotoinen lasilevy ja jopa ohjauspyörään on sisäänrakennettu pieni digitaalinen näyttö. Sisätiloissa käytössä on myös runsaasti muodikkaita kierrätysmateriaaleja, joista erikoisimman pään antia lienee marmoripölyjätteen uusiokäyttöön perustuva ovipaneelimateriaali.

Katto on matalalla ja pyörät ilmiselvästi ilmanvastusmielessä suunnitellut. Tausta- ja muut peilit ovat täysdigitaalisia.

Lancian mukaan auton toimintasäde on noin 700 kilometriä ja pikalatausaika (todennäköisesti lähes tyhjästä noin 80 prosenttiin) ilmoitetusti hieman yli kymmenen minuuttia. Energiankulutuksen luvataan alittavan eräänlaisen maagisena pidetyn rajan eli 10 kilowattituntia sataa kilometriä kohden, mikä tekisi toteutuessaan Lanciasta myös aivan äärimmäisen taloudellisen.

Jättimäinen valaistu keulateksti ei jätä merkkiepäselvyyttä. Pituutta tutkielmalla on 4,45, leveyttä 1,95 ja korkeutta 1,35 metriä.

Jos Lancian lopulta elpyy ja siitä innostutaan aikanaan myös Suomessa, on merkillä jo meikäläinen maahantuojakin valmiina. Alfa-Romeo, Fiat ja muutkin Stellantis-merkit kun ovat Suomessa tätä nykyä kaikki tyynni Bassadone Automotive Nordic -konsernin hallussa.