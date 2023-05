Mercedes-Benzin GLC-lataushybridi on yksi luokkansa etevimmistä.

Uusi GLC on rakennettu samalle uudelle perusrakenteelle kuin nykyinen C-sarja. Autoon saa 4,5 asteen verran kääntyvät takapyörät.

Neljännen hybridisukupolven Mercedes-Benz GLC on suunniteltu uuden perusrakenteen päälle. Pituus on kasvanut kuusi senttimetriä ja akseliväli 1,5 senttiä. Muutokset näkyvät myös muotoilussa, jossa on kuljettu aiempaa puhdaspiirteisempään suuntaan. Auto näyttää varsinkin spektrinsinisellä metallivärillä erittäin hyvältä, mutta lähdetään silmäilyn sijasta koeajolle.

Lue lisää: Tällainen on Suomessa valmistettava huippumalli – satasen nopeuteen 2,9 sekunnissa!

GLC on suurikokoinen auto, mutta Mercedes-Benzin tallissa sen voinee laskea keskikokoiseksi. Hinnat alkaen -malli on kevythybridi. Muut ovat pistokehybridejä bensiini- tai dieselmoottorilla.

Vetomassa on 2 000 kiloa.

Kojeajoon valikoitui bensiinihybridi GLC 400 e 4MATIC A, jonka 121 kilometrin sähköinen ajokantama (WLTP) otettiin ensimmäisenä tähtäimeen (koeajoautoyksilölle määritelty 117 km). Lukema on niin erinomainen, että toimintamatka-ahdistuksesta mahdollisesti kärsivä autoilija saattaa hylätä jo sen perusteella ajatuksen täyssähköauton hankinnasta.

Lue lisää: Ensitestissä Mercedes-Benz GLC dieselillä ja sähköllä – tavaratila kasvanut valtavaksi

Useimmat voisivat ajaa tällä GLC:llä päivittäiset arkiajonsa sähköllä, sillä täysin optimaalisten olosuhteiden ulkopuolellakin auto saavutti koeajossa 98 kilometrin sähköisen matkan ilman minkäänlaisia nuukailuja.

Lue lisää: Koeajossa hirmuinen Alfa Romeo – metallinen ulvonta saa ihon kananlihalle

Tätä autoa, kuten pistokehybridejä muutoinkin, kannattaa todella ladata. Vakiovarusteisen 11 kW:n AC-vaihtovirtalatauksen ohella tarjolla on lisävarusteinen 60 kW:n DC-pikalataustuki, jolla akun saa ruokittua 20 minuutissa (10-80 %).

Lähes kaikki kohdillaan konttorissa. Vielä kun äänentoiston hipaisusäädin korvattaisiin vanhanaikaisella ratkaisulla.

Nykyisillä bensan hinnoilla lataaminen varsinkin kotiseinästä kannattaa. Ilman sähköenergiaa polttoainetta kuluu arviolta 6-7 litraa sadalla kilometrillä.

Lisävarusteena saatava 60 kW:n DC-pikalataus lyhentää merkittävästi latausaikaa.

GLC 400e:n tasapainoista voimalinjaa on syytä hehkuttaa. Kaksilitraisen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin kokonaisteho on 280 kilowattia ( 381 hevosvoimaa). Vääntömomentti 650 newtonmetriä antaa 2,4-tonniselle autolle myös uskoa painavankin taakan vetämiseen (jarrullinen 2 000 kg). Ohitustilanteissa nollasta sataan saavutettu 5,7 sekunnin arvo luo kummasti turvaa.

Ohjauspyörässä toimintoja on eriytetty kahteen linjaan.

Ohjausvaihteen nopea välitys ja lisävarusteiset 4,5 asteen kulmassa kääntyvät takapyörät lisäävät ketteryyden tunnetta kaupungissa. Maantiellä mukautuvan vakionopeudensäätimen toiminta on poikkeuksellisen mallikelpoista. Tunnokas ohjaus on kuskin mieleen. Ilmajousitus ja alustan korkeudensäätö kasvattavat kummasti kaikkien matkustusmukavuutta, kun tavaratilaan pakataan raskasta kuljetettavaa.

Lue lisää: Uusissa kuorissa töpselin kera – koeajossa muodistuksessa käynyt BMW X3 xDrive 30e

Niin, se tavaratila. Edellisen mallisukupolven kontti kärsi pahasti ajoakun viemästä nyppylästä. Hybridin tavaratila on nyt aiempaa suurempi. Silti 470 litraa tuntuu auton kokoon nähden hiukan vajaalta. Vaikka kumpua ei enää ole, tavaratilan pohjan alle sijoitettu ajoakku nostaa tasapohjaisen lattian korkealle vaikeuttaen korkeiden tavaroiden pakkaamista peiton alle.

Takapenkillä jalkatilat ovat hieman aiempaa väljemmät.

Ohjaamo on ehtaa Mercedes-Benziä monipuolisesti säätyviä istuimia myöten. Digitaalisuus on korvannut monta hyväksi todettua katkaisinta, mutta valmistaja on miettinyt selvästi kuluttajaa, sillä esimerkiksi suuren keskinäytön alareunaan asemoidut ilmastoinnin säädöt eivät tuota ongelmia edes kesken mutka-ajon. Ohjauspyörän hipaisukoskettimet jakavat tunnetusti kansan kuin vaalitulos. Ei niistä sen enempää.

Toisin kuin ennen hybridimallin tavaratilan lattia on nyt tasainen.

Mitä kuljettajalle tarjottuihin avustimiin tulee, ajoavustinpaketin tuorein sukupolvi sisältää paljon uusia ja entisestään kehitettyjä toimintoja. Saksassa on tehty niin vakuuttavaa jälkeä, että niistä voisi kirjoittaa sivukaupalla, mutta mainitaan nyt vaikkapa uusi 360 asteen kameralla varustettu pysäköintipaketti, joka tarjoaa oivallisen näkyvyyden joka puolelle. Kameran yhteyteen sisältyvä ”läpinäkyvä konepelti -toiminto” helpottaa auton siirtelyä ja tarkkuutta vaativaa ajoa ahtaissa koloissa ja hankalassa maastossa.

Lue lisää: Näistä kuudesta syystä johtuen akkusähköauto pitää pintansa vetyautoihin nähden

Lisävarusteilla koeajetun auton 77 829 euron normihinta nousee lähes 100 000 euroon. Se on näköjään hinta, joka lähes rikkumattomasta ylellisyydestä pitää maksaa. Huh!

Lue lisää: Ensimmäiset kuvat julki – tässä on BMW:n upouusi 5-sarja