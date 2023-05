Helsingin Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammeen nousee poikkeuksellinen pysäköintitalo.

Havainnekuva uudesta pysäköintirakennuksesta. Sen on määrä valmistua kesäkuussa 2024.

Keski-Suomen Betonirakenne Oy:n tiedotteen mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen pysäköintitalo, jonka julkisivu on rakennettu puusta. Kohteen maarakennustyöt ovat takana ja kaikki perustukset on tehty.

– Olemme pioneereja. Se tekee tämän rakentamisesta mielenkiintoista, urakointiyhtiön KSBR:n työpäällikkö ja vastaava rakennusmestari Henry Nyman sanoo.

Julkisivu toteutetaan CLT-puuelementtilevyistä, joille tehdään Burnblock-käsittely, jolle luvataan pysyvä vaikutus; palosuojauksen jälkihuoltoa ei tarvita.

– Julkisivuidean kantava ajatus on ollut tehdä CLT-levyistä aaltoilevaa siksak-kuviota”, kertoo pääsuunnittelija ja vastaava arkkitehti Jukka Rajala Tengbomilta.

Erikoisen julkisivusta tekee myös se, että se harmaantuu ajan saatossa samaan tapaan kuin vanhat ladot.

Pysäköintihallin rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto. Autopaikkoja pysäköintitaloon tulee 265. Kerrosalaltaan noin 8 500 neliömetrin rakennuksessa on yksi maanalainen kerros ja kolme ja puoli maanpäällistä kerrosta. Katolle tulee sammalista hulevesiä säätelevä viherkatto ja aurinkopaneelit. Halli on tarkoitettu ensisijaisesti alueen asukkaiden pysäköintikäyttöön.

Pysäköintilaitoksen on määrä valmistua kesäkuussa 2024.