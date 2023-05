Kiinalainen autonvalmistaja BYD julkisti keskiviikkona viisi versiota edullisesta Seal-mallistaan. Julkistuksellaan jättiläismäinen valmistaja pyrkii kasvattamaan johtoaan maailman suurimmassa sähköautomarkkinassa.

Takavetoisen Seal Champion Editionin hinta alkaa 25 200 eurosta. Se on kymmenen prosenttia vähemmän verrattuna aiempaan versioon. Mallin toimintamatka on pysynyt 550 kilometrissä. Samalla sedanmallinen Seal on nyt 18 prosenttia edullisempi kuin yhdysvaltalainen Tesla Model 3, jonka suosiosta BYD ankarasti kilpailee.

Kiinan sähköautomarkkinat ovat Teslan aiemmin tänä vuonna aloittaman hintasodanjälkeen kasvussa, ja useat sähköautojen valmistajat, mukaan lukien BYD, seuraavat yhdysvaltalaisen autonvalmistajan esimerkkiä leikkaamalla myydyimpien malliensa hintoja puolustaakseen markkinaosuuttaan.

Sähköajoneuvojen hintasota laskee Kiinassa polttomoottoriajoneuvojen myyntiä eri teknologioiden välisen hintaeron kaventuessa.

BYD rantautuu myös Suomeen. Mallisto koostuu kuluvan vuoden aikana peräti viidestä eri automallista. Aiemmin esiteltyjen Atto 3-, Han- ja Tang-mallien lisäksi BYD laajentaa sähköautomallistoaan Euroopassa esittelemällä tärkeään C-segmenttiin asemoituvan Dolphin-hatchbackin sekä suuremman, D-segmenttiin osuva Seal-sedanin.