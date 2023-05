Main ContentPlaceholder

Haastajamerkki hinnoitteli autonsa Suomessa uudelleen – "Aiemmin hinta oli liian kova”

Tesla on hallinnut alkuvuodesta autouutisten virtaa poukkoilevalla hinnoittelullaan. Osa autonvalmistajista on seurannut amerikkalaisyritystä, osa ei. Nyt Cupra on päättänyt lähteä hintataistoon.

Cupra Bornin toimitusajat lyhentyivät yli vuodesta muutamaan kuukauteen.