Ilta-Sanomien liikennemerkkiaiheiseen kyselyyn vastanneista yli 17 000 lukijasta vain 19 prosenttia tiesi, mitä ”pysäköiminen kielletty” -liikennemerkistä ja kolmesta lisäkilvestä muodostuva liikennemerkkitoteemi sallii tai kieltää.

Ilta-Sanomien esittämään kysymykseen Tiedätkö, mitä ihmettä tämä liikennemerkkiyhdistelmä sallii – tai kieltää? on tähän mennessä vastannut yli 17 000 lukijaa, joten otoksen perusteella voidaan vetää se johtopäätös, että monesta merkistä muodostuvat liikennemerkkipylväät aiheuttavat paljon virheellisiä tulkintoja ja niiden seurauksena myös erilaisia sanktioita.

Esimerkkitapausta ei keksitty tyhjästä, vaan kyseinen liikennemerkkiyhdistelmä on aiheuttanut Vantaalla tulkintaongelmia jopa pysäköintiä valvoville viranomaisille – suomeksi siis väärin perustein määrättyjä pysäköintivirhemaksuja.

Päämerkki on ”pysäköinti kielletty”, jolla kielletään ajoneuvon pysäköinti tien tai kadun sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkin vaikutusalue on sama kuin ”pysäyttäminen kielletty” -merkin. Merkki ei koske polkupyörien tai mopojen pysäköintiä.

Esimerkin kahdessa ylimmässä lisäkilvessä lukee suomeksi ja ruotsiksi ”sallittu henkilö- ja pakettiautoille”. Alimmaiseksi sijoitetun lisäkilven aikarajat ovat arkisin kello 18–8, arkilauantaisin kello 0–24 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivin kello 0–24.

Lisäkilvet viittaavat aina vain päämerkkiin

Ylivoimaisesti suurimman eli peräti 46 prosentin kannatuksen on saanut vaihtoehto ”Pysäköinti on sallittu vain henkilö- ja pakettiautoilla alimman lisäkilven aikarajojen puitteissa”. Tämä todella yleinen väärinymmärrys johtunee siitä, että lisäkilpien tulkitaan täydentävän toisiaan – eli ensin luetaan ylin lisäkilpi, sen jälkeen sitä täydentävä lisäkilpi, jne.

Lue lisää: Taloyhtiöiden pysäköinti­hintojen korotuksista ennakoidaan nyt suoranaista trendiä – HS kertoo yli 40 prosentin noususta

Samanlaisesta väärintulkinnasta oli kyse myös vaihtoehdossa ”Pysäköinti on sallittu henkilö- ja pakettiautoilla muulloin paitsi alimman lisäkilven aikarajojen puitteissa – mutta muilla ajoneuvolla pysäköinti on kielletty aina”. Tätä vaihtoehtoa piti oikeana 19 prosenttia vastaajista.

Molemmissa edellä mainituissa vaihtoehdoissa virheellinen tulkinta johtui kokonaan tai osittain siitä, että vastaajalla ei ollut tiedossa, että JOKAINEN LISÄKILPI SELVENTÄÄ VAIN VARSINAISEN LIIKENNEMERKIN tarkoitusta tai kohdetta.

Lisäkilpien järjestys vaikuttaa luettavuuteen

Kyselyn jälkeen julkaistussa uutisessa Tiedätkö, miten näiden liikenne­merkkien lisäkilvet eroavat toisistaan? kerrottiin, miten liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta selventävien lisäkilpien sijoittelulla voidaan helpottaa tai vaikeuttaa merkkipylvään sanoman ymmärtämistä.

Tienpitäjille tehdyissä suunnitteluohjeissa lisäkilpien esittämisjärjestys on tehty sillä ajatuksella, että merkkien sanoma olisi tienkäyttäjille kaikista yksiselitteisin, ymmärrettävin ja helposti tulkittavin.

Lue lisää: Väärinpysäköijiä käräytetään nyt netissä – lomake raksuttaa jopa satoja sakkoja per viikko

Suunnitteluohjeiden mukaan lisäkilvessä olevat asiat esitetään seuraavassa järjestyksessä ylhäältä eli liikennemerkistä alaspäin: ajoneuvoryhmät, joita merkki koskee; aikarajoitus; voimassaoloaika; vaikutusalueen pituus tai suunta; ajoneuvoryhmät, joita merkki ei koske.

Liikennemerkkitoteemin tulkitsemistehtävässä ollut liikennemerkkipylväs on aiheuttanut todella paljon virheellisiä tulkintoja paitsi nyt tehdyssä kyselyssä myös elävässä elämässä juuri siitä syystä, että pysäköintikieltoon liittyviä lisäkilpiä ei ole esitetty suunnitteluohjeiden mukaisessa järjestyksessä.

Lue lisää: Taloyhtiön pihalle pysäköiminen johti vuosikausia kestäneeseen oikeusriitaan – tuloksena yli 25 000 euron lasku

Voimassaoloajat vai sallitut ajat?

Vaihtoehtoa ”Pysäköinti on sallittu henkilö- ja pakettiautoilla aina, mutta se on sallittu kaikilla ajoneuvoilla alimman lisäkilven aikarajojen puitteissa” kannatti kymmenen prosenttia vastaajista – mutta myös tämä vastaus oli väärä. Lisäksi viisi prosenttia vastaajista myönsi, ettei ymmärtänyt asiasta mitään.

Vaihtoehdoissa ”Pysäköinti on sallittu henkilö- ja pakettiautoilla aina, mutta se on sallittu kaikilla ajoneuvoilla alimman lisäkilven aikarajojen puitteissa” ja ”Pysäköinti on sallittu vain henkilö- ja pakettiautoilla alimman lisäkilven aikarajojen puitteissa” on tehty se väärä tulkinta, että kieltomerkkiin liitetyt aikarajat on ymmärretty sallituiksi ajoiksi, kun ne nimenomaan kertovat merkin voimassaoloajan.

Lue lisää: Tiedätkö, miten näiden liikenne­merkkien lisäkilvet eroavat toisistaan?

Tässä tapauksessa aikarajat kertovat, että kieltomerkki on voimassa arkisin kello 18–8, arkilauantaisin kello 0–24 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivin kello 0–24. Eli kääntäen todettuna pysäköinti on sallittu vain arkisin kello 8–18. Aikarajat koskevat kuitenkin kaikkia muita ajoneuvoryhmiä kuin henkilö- ja pakettiautoja, sillä lisäkilpi ”sallittu henkilö- ja pakettiautoille” kertoo, että pysäköintikielto ei koske milloinkaan kyseisiä ajoneuvotyyppejä.

Merkkipylvään oikea tulkinta on siis se, että pysäköinti on sallittu henkilö- ja pakettiautoilla aina, mutta se on kielletty muilla ajoneuvoilla alimman lisäkilven aikarajojen puitteissa eli arkisin kello 18–8 ja viikonloppuina aina. Eli muilla kuin henkilö- ja pakettiautoilla pysäköinti on sallittu vain arkisin kello 8–18. Merkkiyhdistelmällä halutaan siis rajoittaa kuorma- ja linja-autojen yö- ja viikonloppupysäköintiä kyseisen kadun varressa.