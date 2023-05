Mihin on kadonnut lähes 60 Volkswagen-retkeilyautoa?

Väärin tehdyt rekisteröintikirjaukset ovat matkailuautokaupan riesa.

Volkswagen Grand Californiasta on 6,0- (kuvassa) ja 6,8-metriset mallit, jotka ovat ohjaamon, matkustajasohvan, pöydän ja vessa-suihkutilan osalta yhteneväiset.

Matkailuajoneuvotuojien tilastojen mukaan Suomessa ensirekisteröitiin 2020–22 yhteensä 75 kappaletta Volkswagen-tehtaan rakentamaa retkeilyautoa.

Ilta-Sanomien näkemän maahantuojan tilaston mukaan Grand Californioiden todellinen ensirekisteröintimäärä oli kuitenkin 134 kappaletta.

Volkswagen haluaa saada oman osansa Euroopassa kovassa kasvussa olevien pakettiautokoristen matkailuautojen markkinoista, ja autojätti aloitti vuonna 2019 Puolassa Crafter-koristen Grand California -retkeilyautojen liukuhihnamaisen tuotannon.

Crafter-koriin kahtena malliversiona rakennettavat Grand Californiat täyttävät autoverovapaille matkailuautoille Suomessa asetetut vaatimukset. Volkswagen-maahantuoja aloitti vuonna 2020 retkeilyautojen tuonnin.

Ison toimijan mukaantulon myötä näytti ilmeiseltä, että Suomen matkailuajoneuvokaupassa tapahtuisi merkittävä muutos. Vuoden 2022 ensirekisteröintitilastojen valossa näin ei ole kuitenkaan käynyt, sillä Matkailuajoneuvotuojat MAT ry:n tilastojen mukaan kilpiin meni vain kuusi Grand Californiaa.

600-mallissa oleva kattokyttyrä mahdollistaa ohjaamon yläpuolisen vuoteen asentamisen ja makuupaikkojen tuplaamisen kahdesta neljään.

Määrä on hämmästyttävän pieni, sillä Volkswagen-retkeilyautoja myydään 14 Volkswagen-hyötyautoliikkeessä. Jälleenmyyjien määrällä mitattuna Volkswagenilla on Suomen kattavin verkosto, ja asiakkaiden kannalta todella positiivista on, että Volkswagen-retkeilyautoja huolletaan lähes 50 Volkswagen-toimipisteessä.

Noin pienen ensirekisteröintimäärän perusteella on helppo päätellä, että Volkswagenin rakentamat retkeilyautot eivät kelpaa kenellekään. Tämä on hämmästyttävää, sillä Grand Californiat eivät ole edes kilpailijoitaan kalliimpia. Tästä kertoo hyvin Ilta-Sanomien tekemä Hobby Maxia Van -retkeilyauton koeajo: samaan Crafter-koriin rakennettu Hobby on yli 20 000 euroa kalliimpi kuin Volkswagenin tekemä retkeilyauto.

Grand Californiat ovat pääosin etuvetoja, mutta 680-mallin saa myös nelivetona – silloin auto ei ole enää B-kortilla ajettava.

Hintaeroa selittää osaltaan se, että matkailuautotehtaat ovat nostaneet ajoneuvojensa hintoja parin viime vuoden aikana huimasti, mutta Volkswagenilla on toimittu retkeilyautojen kohdalla samalla tavalla kuin henkilöautoissa, eli korotukset ovat olleet kohtuullisen maltillisia. Lisäksi hintoihin vaikuttavat muun muassa jälleenmyyjäpalkkiot ja se, että matkailuautotehdas ostaa ajoneuvojensa aihiot omalta autotehtaalta.

Volkswagen-retkeilyautojen tilastoinnin kohdalla näyttää kuitenkin käyneen toteen arvio tilaston ja valeen välisestä yhteydestä. Tosin kyseessä ei ole tahallinen tilastojen vääristely vaan osoitus siitä, että katsastusviranomaisten on parantamisen varaa.

Ilta-Sanomien näkevät Grand California -retkeilyautojen todelliset ensirekisteröinnit ja Matkailuajoneuvotuojien (MAT) listaamat ensirekisteröinnit ovat tällaiset:

Eivät MAT:n tilastoista puuttuvat 59 Grand Californiaa ole mihinkään kadonneet, mutta ne on tilastoitu katsastusviranomaisten tekemien virheellisten kirjausten vuoksi MAT:n ensirekisteröintitilastossa nimellä Volkswagen ”muut matkailuautot” -osastoon. Tähän osioon MAT tilastoi pääosin Suomessa rakennettavat peltikoriset retkeilyautot, joiden asunto-osa ei yleensä ole sitä tasoa, mitä se on matkailuajoneuvotehtaisen valmistamissa retkeilyautoissa.

Volkswagen-nimisiä matkailu- eli retkeilyautoja ensirekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 61 kappaletta, mutta seuraavina vuosina 102 ja 101 kappaletta.

– Jatkossa Grand Californioiden ensirekisteröintimäärät saattavat olla oikein – takautuvasti asiaan ei pystytä vaikuttamaan. Nuo (Volkswagen-tehtaan tekemät autot) on kirjattu nimikkeellä ”Crafter Matkailuauto (SA) 5ov 1 968 cm3 A, kauppanimi Crafrer”, kun niiden pitäisi olla ”Crafter Grand California Matkailuauto (SA) 5ov 1 968 cm3 A, kauppanimi Crafter Grand California”, kertoo Volkswagen Hyötyautojen tuotepäällikkö Aki Hyvönen.

Rekisteröinneissä SA tarkoittaa korityyppinä matkailuautoa. Tehdastekoisen matkailuauton ”papereilla” Suomeen tulevalle autolle tehdään vain rekisteröintikatsastus. Suomessa rakennettaville autoille tehdään sen sijaan yleensä yksittäishyväksyntä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että yksittäinen uusi ajoneuvo on vaatimusten mukainen.

– Meillä [Volkswagenilla] Grand Californiat rekisteröintikatsastetaan valmiiksi [autojen kuljetuksista jne. vastaavan] SE Mäkisen toimesta. SE Mäkinen vaihtoi jossakin vaiheessa käyttämäänsä katsastusyritystä, ja nykyiselle on annettu toiveeksi merkitä tiedot jatkossa oikein. Tyyppitodistus antaa kuitenkin mahdollisuuden merkitä ne myös Crafterina, ja tässä tuo ”virhe” pääsee tapahtumaan, Hyvönen taustoittaa.