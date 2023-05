Ilta-Sanomat ajoi Mercedes-AMG GT Coupén huippumallilla Uudenkaupungin autotehtaalle. Jatkossa loistokasta urheiluautoa rakennetaan ainoastaan Suomessa.

Valmet Automotive allekirjoitti viime kesänä Mercedes-Benzin kanssa sopimuksen Mercedes-AMG GT Coupé -mallin valmistuksesta. Valmet Automotive valmistaa AMG GT -mallia neliovisena polttomoottori- ja hybridiversiona.

Valmet Automotiven autotehtaassa Uudessakaupungissa näkyi Ilta-Sanomien vierailun aikana jo neliovisen GT-mallin koreja, mutta mallin tuotanto käynnistyy vasta loppuvuodesta.

Uudessakaupungissa on jo käynnistetty uuden mallin tuotannollistamiseen liittyvä projekti, jossa maalaamoa muutetaan siten, että prosessissa voidaan käyttää useita erikoisvärejä ja muun muassa mattalakkaa. GLC-hitsaamo muutetaan AMG GT ‑tuotannon tarpeita vastaavaksi ja kokoonpanoon rakennetaan mallia varten oma valmistuslinja.

Mercedes-AMG GT Coupé -mallin valmistuksen arvioidaan työllistävän Uudenkaupungin autotehtaan eri osastoilla noin 200 henkilöä. Tuotanto on suunniteltu toteutettavaksi sisäisin henkilöstöjärjestelyin.

Ilta-Sanomat ajoi Mercedes-AMG GT Coupén huippumallilla Valmet Automotiven autotehtaalle, jossa alkaa GT Coupén valmistus tämän vuoden aikana.

Mercedes-Benzin huippumalleihin lukeutuva Mercedes-AMG GT Coupé on ylellinen ja urheilullinen neliovinen suuri coupémalli, joka esiteltiin alkujaan vuonna 2018. Pari vuotta sitten mallille tehtiin pieni facelift, ja jo sitä ennen malli sai Mercedes-Benzin kehutun MBUX-tietoviihdejärjestelmän. Teknisesti auto on sukua muun muassa Mercedes-Benzin E- ja CLS-sarjojen malleille.

Uudenkaupungin uutuuden nimessä olevat kirjaimet AMG tarkoittavat ihan aitoa AMG-mallia, eivät mitään AMG-varustetasoa. Mallia valmistetaan vain AMG-mallina ja nykyään vain nelivetoisena.

– Esimerkiksi moottorit tehdään Saksassa AMG:n tehtaalla käsityönä – siitä on merkkinä moottorissa oleva laatta, missä on moottorin kasanneen henkilön signeeraus. Moottorit ovat pystyneet tätä viime kesänä tullutta E Performance -lataushybridiä lukuun ottamatta ennallaan, kertoo Mercedes-Benzin maahantuojan Vehon tuotepäällikkö Pauli Eskelinen.

Mercedes-AMG GT Coupén tämänhetkiset kolme mallia ovat 43 4Matic+, 53 4Matic+ ja Ilta-Sanimien Uudenkaupungin-matkalla ajossa ollut 63 S E Performance – myös huippumallin huippuna on 4Matic-neliveto, mutta mallimerkintää on lyhennetty jättämällä tuo tieto pois.

43- ja 53-malleissa olevan kolmelitraisen rivikuutosen polttoaine on tietysti bensiini. Kesymmän pakokaasuahtimella ja lisäahtimella varustetun kevythybridimallin teho on 367+22 hevosvoimaa (270+16 kW) ja vääntöhuippu 500 newtonmetriä, kun 53:ssa vastaavat arvot ovat 435+22 hv (320+16 kW) ja 520 Nm. Kiihdytys nollasta satasen nopeuteen sujuu näillä malleilla tehtaan mittausten mukaan 4,9:ssä tai 4,5 sekunnissa.

Mercedes-Benzin huippumalleihin lukeutuva Mercedes-AMG GT Coupé ei pullistele liikoja – auton ominaisuuksia ei tarvitse korostaa ulospäin.

63 S E Performance -huippumallissa on 4,0-litrainen V8-tuplaturbomoottori, jonka teho on 639+204 hevosvoimaa (470+150 kW) ja vääntö 900+300 newtonmetriä. Ladattavan bensiinihybridin normimitattu sähköinen toimintamatka on vaatimattomat 12 kilometriä.

Kuljettajan työskentely-ympäristö edustaa Mercedes-Benzin nykytyyliä.

Hybriditekniikan ansiosta V8-mallin kulutus ja päästöt ovat kuitenkin selvästi alhaisemmat kuin 43- ja 53-malleissa. Suorituskyvystä ei kuitenkaan tarvitse tinkiä, sillä huippumalli kiihtyy osaavissa käsissä satasen nopeuteen 2,9 sekunnissa!

– Lataushybridissä on taka-akselilla sähkömoottori, jonka teho on 150 kilowattia. Sähkömoottori saa virran taka-akseliston päällä olevalta korkeajänniteakulta. Akku on nykymittapuun mukaan pieni, siinä on varausta vain 6,1 kilowattituntia, kertoo Pauli Eskelinen.

Tehokkaimmassa mallissa on 4-litrainen V8. Moottorit valmistaa auton mallimerkinnän mukaisesti AMG.

GT Coupé ei ole edes perushintaisena mikään perusvarusteltu auto, mutta sitä voi vielä yksilöidä lukemattomilla eri tavoilla: siihen on saatavana kolme erilaista takatilaversiota, erilaisia ulkopuolen ja sisätilojen paketteja ja runsas valikoima ulkovärejä, istuinverhouksia ja vanteita. GT Coupéssa on enemmän varusteluoptioita kuin missään Uudessakaupungissa aiemmin valmistetussa automallissa.

GT Coupé-malliversioiden lähtöhinnat ovat 167 933, 193 297 ja 294 128 euroa.

GT Coupéja myydään Suomessa vuosittain noin kymmenen kappaletta.

Etuistuimet antavat mukavasti sivuttaistukea.

GT Coupé on 2+2-paikkainen.