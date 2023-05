Koeajossa Mercedes-Benzin tila-auto: mestariluokan esitys!

Ylellinen Mercedes-Benz EQS SUV tarjoaa tarvittaessa istuimet seitsemälle, mutta pidot paranevat pienemmällä joukolla.

EQS SUV on Mercedes-Benzin suurin täyssähköinen katumaasturi. Enimmillään seitsemälle rekisteröity malli on tilava, tehokas ja laadukas. Keulamaski Mercedes-Benz- kuvioinnilla maksaa 430 euroa ylimääräistä.

Mercedes-Benzin ylähyllyn tuotteeseen viittaava S-kirjain asettaa odotukset korkealle. Vaikka EQS SUV on yli viisimetrinen ja 2,8-tonninen liikkuva linnoitus, ulkokuori ei puhku sen enempää luksusta kuin merkin muut premium-tuotteet. Astinlaudat voivat vakuuttaa osan silmäilijöistä, mutta käytännössä niiden kapeus ei paljon auta isokenkäistä.

Avaimen kanssa lähestyttäessä ovien ulos työntyvät valaistut kahvat antavat tuntuvamman vihjeen tulevasta.

Pitkä akseliväli (3,21 metriä) näkyy ja sen voi tuntea sisätiloissa.

Sisätilat huokuvat samaa ylellistä olemusta kuin merkin S-sarjalta on totuttu odottamaan. Koeajoauton vaalea sisustus voi olla arka, mutta tyylikäs se on. Materiaalivalinnoissa ei ole selvästikään säästelty. Burmesterin äänentoistoa myöten nyt ollaan ykkösluokassa.

Kojelautaa hallitsee koko leveydeltä ns. superscreen, jossa etumatkustajalla on oma näyttönsä. MBUX High-end -viihdejärjestelmä sisältää myös kaksi 11,6-tuumaista kosketusnäyttöä, jotka on sijoitettu kuljettajan ja etumatkustajan istuimien selkänojiin.

Lähes A-palkista toiseen ulottuva näyttöpaneeli on vaikuttava.

Mercedes-Benzin MBUX-tietoviihdejärjestelmä on kulkenut koko olemassaolonsa aikana kärkikastissa. MBUX:n tarjoaman tiedon määrä saattaa aluksi hämmentää, joten ehkä aikuisen kannattaisi kerrankin lukea käsikirja.

Lähes hämmentävää on nopeus, jolla järjestelmää on päivitetty. Uusimmat ominaisuudet eivät perustu turhanaikaisiin kikkailuihin, vaan painotus on nyt entistä enemmän sähköautoilua palvelevissa toiminnoissa.

Esimerkiksi latauksen suunnittelua ja sen nopeuttamista varten tehdyt parannukset ovat niin älykkäitä, että useiden kilpailijoiden tarjoilut tuntuvat juuttuneen lähtökuoppiin.

Mercedes-Benz -kuvioinnilla koristeltu keskikonsolin somiste on ruskeaa avohuokoista magnoliaa.

Järjestelmä huolehtii esimerkiksi lataustaukojen suunnittelusta ja esivalmistelee akun nopeaa latausta varten monipuolisemmin kuin autot yleensä. Järjestelmä huomioi reitin topografian, keliolosuhteet ja ajotavan sekä kulloisenkin liikennetilanteen.

Akun esilämmityksen ansiosta sadan kW:n latauspisteessä auto imaisi varttitunnin kestäneessä latauksessa keskimäärin 77 kW:n voimalla sähköä. Automaattinen tunnistautuminen (Plug & Charge) Ionityn asemilla helpottaa elämää.

EQS SUV on saatavissa joko 5- tai 7-paikkaisena. Seitsemälle henkilölle rekisteröityjä henkilöautoja ei ole liiaksi, joten Mercedes-Benz ottaa vaivatta haltuunsa genren kärkipaikan. Kahden lisäistuimen paketti (+2110 euroa) luonnollisesti verottaa tavaratilaa. Plussaa on se, että taaimmaiset istuimet kumoamalla tavaratila suurenee tasaiseksi lattiaksi. Lisätilaa syntyy myös sähkötoimisesti liikuteltavan keskipenkin ansiosta.

Kolmen istuttavan penkin keskipaikka on totutusti vajaasti muotoiltu ja siten vähiten mukava. Sama pysyväisyysongelma koskee kahta taaimmaista istuinta: ne ovat pitkällä matkalla ihan oikeasti tarkoitettu lapsille, vaikka valmistajat yleensä muuta väittävät.

Tunnelmavalaistuksen väriä ja kirkkautta voi säätää kulloisenkin tunnelman mukaiseksi.

Ulos työntyvät ovenkahvat taustavaloineen luovat tunnelmaa, mutta sisään vetäytyessään myös vähentävät ilmanvastusta.

Koeajossa oli kahdesta malliversiosta suurempitehoinen. 580 4MATIC kehittää 400 kilowattia tehoa ja vääntöä 858 newtonmetriä. Hillitymmän 450 4Maticin lukemat ovat 265 kW ja 800 Nm.

Ajaminen on superhiljaista ja ilmajousituksen myötä hemmottelevaa. Takamoottori on etumoottoria tehokkaampi, mikä luo hieman takavetopainotteisen vetosuhteen kaltaisen ajokäytöksen. Kokemus paranee edelleen, kun kytkee sinänsä kohtuullisesti kaitsevan aktiivisen ohjausavustimen pois.

Yhden polkimen ajokin onnistuu kytkemällä ryömintävaihtoehdon pois päältä ja yhdistämällä energiantalteenoton tason D- kanssa hidastuvuus on tehokkainta.

Lisävarusteena 4,5 asteen sijasta saa kymmenen asteen kulmassa kääntyvät takapyörät. Ajossa ketterä ominaisuus ei varsinaisesti yllätä, mutta peruutettaessa kääntökulma säväyttää. Voimakkaasti kääntyvien takapyörien ansiosta yli viisimetrisen auton kääntöympyrä vastaa Mercedes-Benzin A-sarjan lukemaa (11 metriä).

Ajovalojen kyvykkyys vakuutti pimeän tullen. Yhteensä 2,6 miljoonan pikselin Digital Light -ajovalot tuntuivat mainoslauseen mukaisesti reagoivan hienosti muuttuvaan liikenteeseen, tiehen ja sääolosuhteisiin.

Kaksi aikuista matkustaa keskipenkillä ylellisesti. Keskipaikan reisituki saattaa jäädä vajaaksi.

MBUX High-end -takatilan viihdejärjestelmä (2 x 11,6-tuumaiset kosketusnäytöt) maksaa 3 940 euroa.

Jarrupolkimen käytös muistuttaa hybridien ja täyssähköisten mietiskelevää tuntumaa, mutta on loogisessa purennassaan huomattavasti keskimääräistä täsmällisempi.

Ohjauspyörän hipaisukytkimiin tottuu, mutta äänenvoimakkuuden säätäminen juuri haluttuun tasoon kysyy hermoja tai ainakin taitavaa sormenpään liu’uttamista.

Kulutus keskinopeudella 65 km/h jäi alle kymmenen asteen lämpötilassa lukemaan 21,8 kWh. Ajo pienellä kuormalla oli hyvin tasavauhtista, joten mittariston Eco-analyysi antoi täydet viisi tähteä.

Tavaratila jää varsin kohtuulliseksi, vaikka kaikki seitsemän istuinta olisi käytössä.

Koeajoauton hinta lisävarusteineen oli 182 060 euroa. Iso raha, mutta vastinettakin löytyy paljon. Jos tätä autoa älykkäämpää, kyvykkäämpää ja mukavampaa sähköautoa jää kaipaamaan, lienee paikallaan pohtia suhteellisuudentajun käsitettä.