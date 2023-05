Lähitapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn mukaan 48 prosenttia vastanneista on valmis rajoittamaan autojen enimmäisnopeuksia teknisesti, jotta ihmiset eivät kaahailisi. Nopeuden rajoittaminen ei koskisi hälytysajoneuvoja.

Peräti 72 prosenttia vastaajista ei näe syytä sille, että autolla pitää voida ajaa esimerkiksi 170 km/h.

– On ymmärrettävää, että monia ihmetyttää, miksi autolla ylipäätään voi ajaa jopa 200 km/h, kun Suomessa suurin sallittu nopeus on moottoritielle 120 km/h kesäaikaan. Suomen automarkkina on kuitenkin pieni, ja autot valmistetaan laajemman alueen tarpeisiin, sanoo Lähitapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

– Esimerkiksi Saksan Autobahnilla ajetaan usein 150-200 km/h, ja hetkittäin jopa yli 200 km/h, eli autot on rakennettu kestämään tällaisia nopeuksia.

– Vanhaan autokantaan ratkaisuksi jäisi käytännössä asentaa jälkikäteen nopeusrajoitin, mutta kuka maksaisi kustannukset? Tekniset lisäosat eivät myöskään aina ole toimintavarmoja. Kyllä vastuu auton turvallisesta käytöstä ja yleensäkin liikennesääntöjen noudattamisesta tulee vielä pitkään olemaan meillä kuljettajilla, Alaviiri sanoo tiedotteessa.

EU-tasolla on jo päätetty, että kesästä 2024 lähtien myytävissä uusissa henkilöautoissa on oltava pakollisena varusteena älykäs nopeusavustin. Se ei kuitenkaan tee autoista hitaampia, vaan järjestelmä viestii kuljettajalle, jos tämä ajaa ylinopeutta. Autonvalmistajat voivat toteuttaa järjestelmän esimerkiksi äänimerkillä, värinällä tai kaasupolkimen liikkeellä.

Lähitapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 6.-16.1.2023 välisenä aikana 1 043 täysi-ikäistä suomalaista. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.

