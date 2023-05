Ruotsalaisen rengashotellin omistajaa syytetään yli puolen miljoonan kruunun arvoisesta (noin 46 000 euroa) törkeästä kavalluksesta.

Ruotsin poliisi tiedotti keskiviikkona tällä viikolla tapauksesta, jossa asiakkaat olivat toimittaneet kesärenkaansa 2020 Brommassa sijaitsevaan rengashotelliin. Kun 53 asiakasta oli hakemassa renkaitaan keväällä 2021, säilytystila oli tyhjillään, eikä rengashotellin omistajaa tavoitettu.

Tutkinta aloitettiin 53 tapauksesta. Syyte nostetaan 43 tapauksesta.

Konkurssipesänhoitaja on palauttanut osan renkaista omistajilleen. Suuri osa renkaista vanteineen on saanut uudet omistajat, sillä renkaita on myyty verkon kauppapaikoilla.

Syytetty kiistää rikoksen.