Volvon palasi juurilleen: suosikkimallit uudistuivat, mutta muutokset eivät näy ulospäin

Uusi mallivuosi tuo Volvon täyssähköisiin XC40- ja C40-malleihin muun muassa entistä pidemmät toimintasäteet.

Täyssähköiset Volvo XC40 Recharge ja C40 Recharge ovat saaneet päivityksen, jonka kärjessä ovat sekä entistä nopeampi lataus että parantuneet WLTP- toimintamatkaluvut. Samalla malliston kaksivetoiset versiot ovat muuttuneet etuvedoista takavetoisiksi.

Vedon osalta kyseessä on eräällä tapaa paluu juurille, sillä viimeksi Volvot olivat takavetoisia noin neljännesvuosisata sitten. Volvolta tosin myönnetään, että takavetoisuus on tullut takaisin ennen muuta tehokkuuden ja kustannussäästöjen, ei niinkään nostalgian vuoksi.

Täyssähköautojen tapauksessa takaveto on kun on etuvetoa teknistaloudellisesti edullisemmin toteutettavissa, minkä lisäksi huimasti kehittyneet sähköiset ajovakautusjärjestelmät pystyvät nykyään kompensoimaan takavetoisuuteen kuuluvan yliohjautuvuuden eli suomeksi perän lähtemisen liukkaalla alta lähestulkoon kokonaan.

C40-mallin viisto perä syö hieman takatiloja ja näkyvyyttä. Lopputulos on kuitenkin näyttävän sutjakka.

Vetotapamuutoksen yhteydessä Volvo on lanseerannut myös upouuden Ruotsissa kehitetyn ajomoottorisukupolven. Kyseisestä moottorista tulee tulevaisuudessa saataville muitakin tehoversioita, mutta tulevissa uusissa nelikymppisissä voimanlähteet ovat perusmallisessa takavedossa 175 kW:n (238 hv) ja isompiakkuisessa vaihtoehdoissa 185 kW:n (252 hv) tehoiset. Kummankin mallin suurin vääntömomentti on 420 Newtonmetriä.

Etutavaratila sopii hyvin esimerkiksi kuraisille latauskaapeleille.

Nelivetoisissa XC40 ja C40 Recharge AWD -malleissa kokonaisteho on sen sijaan aina 300 kilowattia (408 hv) ja akkukoko aina isoin mahdollinen.

Göteborgin ympäristössä ajetussa kevätkesäisessä pikatestissä tunnelma täyssähköisen XC40/C40:n ratissa tuntui tutulta, mutta kaikkein kovavauhtisimmissa ramppinousuissa havaittavissa oli myös tietynlaista dynaamista takavedon tuntua.

Sisällä näkymä on niin ikään tuttu. Tuleva talvi näyttää, mihin uusien akku- ja moottorimallien kulutus lopulta asettuu.

Kuluttajan kannalta uudistuksen takavetoisuuttakin kiintoisampaa lienee kuitenkin toimintamatkojen kasvaminen jopa sadalla kilometrillä per lataus. Uudet ajoakut ovat mahdollistaneet kaupan päälle myös maksimilataustehojen nostamisen, eli XC40/C40 -mallit lataavat nyt jopa 205 kW:n pikalatausteholla (aiemmin enintään 150 kW).

Latausominaisuuksia autoista ei tosin ollut pikaisen ajolenkin yhteydessä mahdollista luotettavasti testata, joten siltä osin uudistusten käytännön todentaminen jää loppuvuoteen, jolloin ensimmäiset uudet XC40/C40 Recharget saapuvat Suomeen.

Tavaratila ei ole viistokattomallissa mitenkään juhlavan tilava. Tämäkin riittänee silti monille.

Hinnat autoille ovat jo tiedossa, eli niiden osalta XC40 Rechargen lähtöeurotaso alkaa luvusta 54 150 (Single Plus) ja päättyy lukuun 60 450 (Twin Plus). Viistokattoinen C40 taas on saatavana alkuun sekä Single-mallina (53 400 euroa) että isompiakkuisena Single Extended Rangena (55 400 euroa).

Uuden mallivuoden myötä molempien mallien veloitukseton vakioväri muuttuu muuten harmaaksi, mikä sopinee monen suomalaisostajan mielihaluihin varsin hyvin.

