Palkittu sähkö-Jeep IS:n ensitestissä: suojaukset ovat kunnossa, mutta yksi oleellinen seikka jäi vielä vaille vastausta

Puolassa valmistettava kompakti Avenger-SUV on Jeepin ensimmäinen täyssähköinen auto.

Malaga, Espanja

Jeepit ovat tunnetusti sekä nelivetoisia että maastokykyisiä. Myös uuden Avenger-mallinsa kohdalla jeeppiläiset korostavat, että 4,08-metrinen pikku-SUV on täydellinen auto sekä kaupunkiympäristöön että myös maastoon.

Ensikoeajolla jälkimmäistä väitettä todistettiin ramppiradalla, missä toisen vetävän etupyörän irtoaminen alustasta ei jättänyt Avengeria pinteeseen: pienen pohdiskelun jälkeen pitävällä pinnalla olleelle pyörälle saatiin voimaa niin, että matka jatkui. Varsinaista mastoajoa testiajoon ei sisältynyt, joten tässä vaiheessa on luotettava valmistajan vakuutteluihin.

Takaovissa on pystysuuntaiset kahvat. Helmamuovit on suunniteltu suojaamaan peltipintoja parkkipaikkakolhuilta.

Avenger on paitsi ensimmäinen sähkö-Jeep myös ensimmäinen etuvetoinen Jeep, jossa on vakiona SelectTerrain-ajotilajärjestelmä. Siihen kuuluvat ajotilat erilaisille huonoille pinnoille sekä alamäkihidastin. Kojelaudasta kytkettävät maastoajotilat ovat muta, hiekka ja lumi. Alamäkihidastimen kytkimen sijoittaminen hiukan piiloon ei haittaa, sillä kyseistä kytkintä taitaa käyttää aika harva Avenger-kuljettaja.

Helmasuojien suunnittelussa on huomioitu ainakin urbaanit maastot, sillä ne on rakennettu ottamaan vastaan pieniä parkkipaikkatönimisiä.

Suurinta osaa toiminnoista ohjataan ratin ja kojelaudan kytkimillä. Kosketusnäyttö on 10-tuumainen. Varustetasoja on neljä.

Digitaalinen mittaristo on 10-tuumainen, perusmittaristo 7-tuumainen.

Jeep-uutuuden maastoajoarvotkin ovat asialliset: maavaraa on reilut 20 senttiä, lähestymis- ja ylityskulmat ovat 20 astetta ja jättökulma on peräti 32 astetta. Myös etu- ja takatörmäysalueet on suunniteltu niin, että etu- ja takaylitykset on saatu mahdollisimman lyhyiksi.

Avengerin matalin kohta (209 mm) on sähkömoottorin kohdilla, mutta akun suojapanssarin alla tilaa on noin 22 settiä. Pohja on peitetty kokonaan tasaisella suojalevyllä, joka on suunniteltu suojaamaan akkua ja moottoria iskuilta sekä samalla parantamaan aerodynamiikkaa. Akkua suojaavien alleajosuojien törmäyssuojauksen kerrotaan ylittävän tiukimpienkin säädösten vaatimukset.

Etuistuimet ovat varsin hyvät. Etuturvavöissä ei ole korkeussäätöä.

Takapenkin reunapaikoilla on mukavasti tilaa. Keskikonsoli ja ”kardaanitunneli” kutistavat keskipaikan jalkatilaa.

Voimalinja on sama kuin esimerkiksi uudessa DS 3:ssa. Ranskassa valmistetussa sähkömoottorissa on tehoa 156 hevosvoimaa (115 kW). eMotorsin valmistaman moottorin maksimivääntö on 260 newtonmeträ. Uusi 54/51 kiWh:n (brutto/netto) akku on Stellantiksen omaa tuotantoa. Erittäin kompakti akku on etu- ja takaistuinten sekä keskitunnelin alla.

Sisäinen laturi on 11-kilowattinen, mutta ajoakkua ei ole mahdollista esilämmittää ennen latausta. Stellantis-konsernin sähköautojen toimintamatkanäytön logiikassa on parantamisen varaa. Avengerin normitoimintamatka on varsin kohtuullinen eli noin 400 kilometriä.

Avenger käynnistetään ja sammutetaan kojelaudassa olevasta kytkimestä. Opettelua vaativa yksityiskohta on keskikonsolin etuosassa olevilla nappikytkimillä tapahtuva ajosuunnan valinta. D-kytkimestä kytkettävä tehostettu jarrutusenergian talteenotto hidastaa menoa varsin miedosti, eikä Avengeria pysty ajamaan yhdellä polkimella.

Ajettavuus on ohjauksen palautuksen äkkinäisyyttä ja alustan lievää ylikovuutta lukuun ottamatta mallissaan. Ajo- ja turvallisuusavustimista ei ole tingitty, ja suurinta osaa toiminnoista ohjataan perinteisillä kytkimillä.

Tavaratilan pohjalevyllä on kaksi korkeusasentoa.

Mekaanisilla säädöillä varustetut etuistuimet antavat mukavasti sivuttaistukea. Molempiin suuntiin säätyvä ratti helpottaa hyvän ajoasennon löytymistä. Kojelaudassa ja keskikonsolissa on melkoisesti säilytystiloja, mutta keskikonsolin etuosan ison lokeron laskostettava magneettikiinnitteinen kansi on hiukan erikoinen ratkaisu.

Pikkuauton takapenkille pitää pujottautua. Reunapaikoilla on mukavasti tilaa: kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle, polvitila riittää yli 180-senttisen etupenkkiläisen takana. Pääntilaakin on reilusti.

Takaluukku nousee riittävän ylös. Pohjalevy on säädettävissä kahteen tasoon. Avengeria tehdään myös bensiinimoottorisena, mikä lienee osasyy siihen, että edessä ei ole tavaratilaa.

Etuvetoisia sähkö-Avengereita alkaa tulla Suomeen kesällä, mutta oleellinen seikka eli hinnasto on vielä salaisuus. Täyssähköisenä valmistettava 4xe-neliveto esitellään todennäköisesti ensi vuonna.

