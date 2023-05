Prätkäfillarit tulevat – IS testasi Yamahan uutuuksia

Perinteiset moottoripyörämerkit panostavat nyt sähköpyöriin.

Täysjousitettu Moro 07 -sähköpyörä on Yamahan perinteikkään enduromoottoripyörämalliston suora jatke. Asiaa korostaa sekin, että Yamahan uudet sähköpyörät myydään tasan samoista liikkeistä kuin merkin moottoripyörätkin.

Yamaha, Ducati ja Indian. Siinä esimerkkinä kolme hyvin perinteikästä moottoripyörävalmistajaa, joiden mallistoista löytyy monien yllätykseksi nyt myös sähköpyöriä. Mutta mitä lopulta tarkoittaa, kun polkupyörän valmistaja onkin ikoninen prätkäbrändi? Pohdimme asiaa Yamahan uunituoreen uutuusmalliston sarvissa.

Arvokas ajoakku on irrotettavissa ja ladattavissa siten esimerkiksi kotona tai toimistolla. Kuvan Crosscore RC -yleismallissa on sama runko kuin sorapyörä Wabashissa.

Japanilaisen Yamahan tapauksessa oman pyörävalmistuksen käynnistäminen on lopulta varsin luonnollinen jatkumo sähköpyörien moottoreiden ja ohjausjärjestelmien valmistukselle, jota yhtiö harjoittanut muille pyörämerkeille jo pitkään.

Liikkeelle uuteen aikaan lähdetään kolmella pyörämallilla, joista arvokkain eli täysjousitettu Moro 07 on täysiverinen harrasteväline maastoajoon ja sitä myöten eräänlainen sähköpyöräpuolen enduropyörä.

Metsäpoluille ja tunturitalleihin tarkoitetussa Morossa moottorina on luonnollisesti valikoiman tehokkain eli 85 newtonmetriä vääntävä vaihtoehto.

Käyräsarvinen Yamaha Wabash on niin sanottu Gravel- eli soratiepyörä. Se ei pelkää kovaakaan vauhtia ja sopii koeajon perusteella sekä yleis- että harrastekäyttöön.

Laadullisesti Moro kuten muutkin Yamaha-pyörät vaikuttavat erinomaisilta ja vastaavat Yamahaan liitettyä brändimielikuvaa laatutuotteesta. Työn jälki on viimeisteltyä ja kolmansien osapuolien komponentit, kuten jarrut ja vaihteet ilmiselvän korkeatasoisia.

Sähköavustus toimii luonnollisen pehmeästi ja moottorin maastoajotila on säädetty yksinomaan tätä pyörämallia varten.

Käyräsarvinen ja jäykällä etuhaarukalla varustettu Wabash-sorapyörä on taas yhdistelmä arki- ja harrastepyörää. Vauhdissa korkeussäädettävissä oleva satula laajentaa pyörän käyttömahdollisuuksia yllättävän paljon, minkä ohella sähkömoottori tuntuu sopivan tähänkin malliin mainiosti. Lain sallima 250 wattia kiihdyttää eteenpäin voimakkaasti, vaikka kuljettajan valitsema välitys ei olisi tilanteeseen edes aivan optimi.

Sähköavustuksen voimakkuus on säädettävissä manuaalisesti, mutta työn voi jättää myös automatiikan hoitoon. Suorassa auringossa näyttö tosin heijastelee ikävästi.

Wabashin kanssa sama moottori ja runko löytyvät myös Yamahan kolmannesta pyörämallista eli Crosscore RC -kaupunkihybridistä. Kyseessä on helppokäyttöisyys edellä suunniteltu laadukas yleispyörä, jolla ajaa asvaltin ohella ihan mielellään myös hiekkatiellä – joskaan ei aivan niin sporttisesti kuin edellä mainituilla sisarmalleilla.

Sähköavustuksen osalta Crosscorekin on kiva tapaus. Mukavinta on ajaa automaatti päällä, ilman sen enempiä sporttikikkailuja. Näkyvyys liikenteeseen on hyvä.

Sähköavusteisuus vie peruskuntoisenkin poluille, joissa ennen ajoivat vain lajin kovimmat harrastajat. Kuvassa Moro 07.

Erikoista ja fillarimaailmassa hieman poikkeavaa on Yamahan pyörien osalta niiden huoltoverkosto. Nämä polkupyörät nimittäin paitsi myydään, mutta myös huolletaan Yamahan merkkiliikkeissä, jotka eivät kuitenkaan ota huollettavakseen muita pyöriä – vaikka niissä olisi Yamahan valmistama moottori.

Nähtäväksi jää, miten perinteikkään moottoripyörämerkin muuttuminen sähköiseksi lopulta onnistuu. Selvää kuitenkin on, esähköpyörä

ttä fillarit ovat nousseet ja nousemassa perinteisten moottoripyörien rinnalle pysyvästi yhdellä jos toisellakin kaksipyörämerkillä.

Yamaha on siirtynyt pelkästä moottori- ja ohjainlaitevalmistajasta kokonaisten polkupyörien tekijäksi. Trendi on nyt sama kuin monella muullakin alkujaan prätkäpuolelta tutulla brändillä. Hintaa pyöräuutuuksilla on kolmesta tonnista noin kuuteen tuhanteen euroon saakka.

Lue lisää: Vakuutusyhtiö varoittaa rajusti yleistyneiden akku­ajoneuvojen sähkö­paloista – syttyminen voi tapahtua voimakkaasti räjähtäen

Pyörävalmistuksen aloittaminen on myös osa Yamahan strategiaa, jonka mukaan japanilaisyhtiö aikoo muuttua hiilidioksidipäästöttömäksi valmistajaksi ajateltua nopeammalla tahdilla, eli viimeistään vuoteen 2035 mennessä.

Kuluttajalle Yamahan mukaantulo pyöräbisnekseen tarkoittaa lisääntyvää kilpailua ja sitä kautta mahdollisesti parantuvia tuotteita ja palveluita. Kasvunvaraa Suomen sähköpyörämarkkinoilta nimittäin löytyy.