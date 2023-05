Ukrainalaista Sherp-erikoisajoneuvoa ryhdytään valmistamaan Turkissa

Kyseessä on erittäin etenemiskykyinen amfibioajoneuvo.

Jättimäiset pyörät takaavat Sherpin etenemisen niin maalla kuin vedessäkin. Ajoneuvon valmistusta laajennetaan nyt Kiovasta uudelle tehtaalle Turkin Bursaan. Turkissa tarkoitus on käyttää 70-prosenttisesti turkkilaisia komponentteja.

Ukrainalaisen Sherp-maastoajoneuvon valmistus alkaa Kiovan ohella myös Turkissa, kertovat nyt Ukrainaa seuraavat talous- ja automediat.

Sherpin eri mallit ovat vaativaan maastoon tarkoitettuja erikoisajoneuvoja joita käytetään esimerkiksi pelastustoimessa.

Potentiaalisia asiakkaita laitteelle löytyy myös kaivos- ja energiateollisuudesta sekä humanitaarisista organisaatioista.

Lue lisää: Ukraina julkaisi tilastot: Lännestä tuli viime vuonna satoja tuhansia autoja – joukossa myös valtava määrä sotilasapua

Sherpin pituus on noin neljä metriä. Leveyttä ajoneuvolla on noin 2,5 ja korkeutta 2,8 metriä. Sherp pystyy ylittämään jopa metrin korkeita esteitä ja etenemään enimmillään 35 asteen ylämäessä.

Moottorina on 1,5 litran diesel, jonka teho on 44 hevosvoimaa. Huippunopeus on 45 km/h maalla ja 6 km/h vedessä.

Hintaa Sherpillä on noin 100 000 dollaria.