Kuinka vanhasta remontista korjaamoa voi vaatia vastuuseen? Audin omistajan tapaus osoittaa, että aina kannattaa yrittää

Kuinka monta vuotta vanhaa remonttia kuluttaja voi vaatia uusiksi, jos työn jälki ei enää tyydytäkään ja vanha vaurio on taas näkyvissä?

Aika moni kuluttaja ei lähde edes vuoden tai parin vuoden ikäisestä remontista nillittämään, jos ajopeli muuten toimii moitteettomasti.

Kymenlaaksolaisen Audin omistajan tapaus on jytkyesimerkki siitä, ettei autoilijan ole syytä ujostella, jos kokee puskuriremontin huonosti tehdyksi, vaikka työstä olisi kulunut viisi vuotta!

Lahtelainen yritys korjasi kuluttajan Audi Q5:n puskurin lakkapinnan kesäkuussa 2016. Takapuskurin naarmun korjauslaskun maksoi kaskovakuutus. Audi oli otettu käyttöön 2015 ja sillä oli ajettu 15 000 kilometriä.

Noin viisi vuotta kului ja omistaja huomasi lakkapinnan irtoilevan puskurista. Autolla oli tuolloin ajettu 145 000 kilometriä.

Ulkopuolinen yritys arvioi lakan irronneen työvirheen vuoksi. Ulkoisen aineen vaikutuksesta vaurioon ei ollut näyttöä eikä puskuria lukuun ottamatta muissa osissa ollut vaurioita. Arvion mukaan korjausmaalauksella ja lakan irtoamisella oli syy-yhteys.

Kuluttaja vaati kustannuslaskelman perusteella 1 026,94 euron summaa yritykseltä, joka oli viisi vuotta aiemmin paikannut puskurin naarmun.

Lahtelaiskorjaamo kiisti vaatimuksen, mutta oli maalaamaan puskurin 620 eurolla. Kuluttaja ei tarjousta hyväksynyt, vaan hän vei autonsa kustannuslaskelman tehneelle yritykselle korjattavaksi.

Valokuvia, lasku ja arvio vaurion syistä lähti kuluttajan tekemän valituksen mukana kuluttajariitalautakuntaan.

Puskurin alun perin korjannut lahtelainen yritys antoi oman lausuntonsa vauriosta. Sen näkemys oli, että lakkapinnan irtoaminen johtui ulkoisista tekijöistä.

”Jos syy olisi ollut jokin muu, olisi mahdollinen puutteellinen lakan tartunta paljastunut hyvin pian korjauksen jälkeen”, lahtelaisfirmasta kerrottiin.

Korjaamon arvion mukaan valokuvissa näkyi maalipinnan läpi ulottuvia vaurioita, jotka voivat edesauttaa lakkapinnan vaurioitumista.

Etupuskurin (alla) lakkapinta oli virheetön samaan aikaan, kun takapuskurista (yllä) pinta lohkeili.

Lautakunta muistuttaa ratkaisussaan, että yrityksen antama palvelu on hoidettava huolellisesti ja ammattitaitoisesti tilaajan edut huomioiden. Palvelun kestävyyden on vastattava sitä, mitä kuluttaja on odottanut ja mitä laissa ja viranomaispäätöksissä sanotaan. Jos lopputulos on jotain muuta, on palvelussa virhe.

Kuluttajansuojalain mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi.

Lautakunta sai selvityksen, jonka mukaan puskurin lakkapinta irtosi lastuina vajaan viiden vuoden kuluttua korjauksesta.

Selvitys ei luotettavasti osoittanut mitään muuta syytä lakan irtoamiselle kuin jollain tapaa puutteellisen korjauksen. Siksi kuluttajalla oli oikeus saada hyvitys korjaamolta.

Lautakunta suositti, että korjaamo maksaa kuluttajalle summan, jonka hän oli vaatinutkin.