Maailman myydyin automalli putosi Suomessa kärkipaikalta

Huhtikuu oli Volvo XC60 -mallille hyvä rekisteröintikuukausi. Se pudotti Toyota Corollan kakkoseksi uusien autojen tilastossa.

Volvo XC60 -mallia rekisteröitiin huhtikuussa 324 kappaletta, kun maailman myydyimmäksi tituleeratun Toyota Corollan lukema jäi 246 autoon. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden rekisteröintimäärissä Corolla on edelleen kärkisijalla.

Automerkkikohtaisessa tilastossa Toyota on yhä ykkönen. Volkswagen oli huhtikuun kakkonen ja Volvo kolmonen. Myös neljän ensimmäisen kuukauden rekisteröinneissä järjestys on sama.

Huhtikuussa rekisteröitiin 7 304 uutta henkilöautoa. Kasvua viime vuoden huhtikuuhun syntyi 13,6 prosenttia.

Henkilöautoja on tammi-huhtikuun aikana rekisteröity yhteensä 28 273 (laskua 0,4 prosenttia). Pitkän aikavälin keskiarvosta on alkuvuonna jääty noin 23 prosenttia, sillä komponenttipula on jarruttanut autojen tuotantoa jo useamman vuoden ajan.