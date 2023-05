Huhtikuun luvut kertovat muutoksesta autoalalla

Huhtikuussa rekisteröitiin 7 304 uutta henkilöautoa. Kasvua viime vuoden huhtikuuhun syntyi 13,6 prosenttia.

Uusien autojen saatavuus on vähitellen paranemassa, autoala kertoo.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan tilauskannan purkautuminen nostaa nyt uusien autojen rekisteröintimäärää. Autoalan mukaan viime vuosien aikana kertynyt tilauskanta purkautuu rekisteröinneiksi pääosin kuluvan vuoden aikana.

Henkilöautoja on tammi-huhtikuun aikana rekisteröity yhteensä 28 273 (laskua 0,4 prosenttia). Pitkän aikavälin keskiarvosta on alkuvuonna jääty noin 23 prosenttia, sillä komponenttipula on jarruttanut autojen tuotantoa jo useamman vuoden ajan.

Käytettyjen henkilöautojen on alkuvuoden aikana ollut viime vuotta vilkkaampaa. Sama suuntaus jatkui myös huhtikuussa. Autoliikkeissä käytettyjen autojen kauppaa on tammi-huhtikuussa käyty noin 3,2 prosenttia viime vuoden alkua vilkkaammin.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin huhtikuussa 805 kappaletta, mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on rekisteröity yhteensä 3 350 pakettiautoa, mikä on 11,3 prosenttia viime vuotta vähemmän.