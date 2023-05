Mitä tehdä, kun kahdella saman­sisältöisellä liikenne­merkillä on täysin eri merkitys?

Ilta-Sanomien liikennemerkkiaiheiset uutiset ovat osoittaneet, että lisäkilpien merkitys ymmärretään huonosti. Tämä ymmärtämättömyys koskee myös tienpitäjiä, jotka noita merkkejä asentavat.

Oheinen pysäköintikielto on voimassa arkisin kello 18–8 ja viikonloppuina kello 0–24 eli siis koko ajan, mutta rajoitus ei koske milloinkaan henkilö- tai pakettiautoja.

IS kertoi aiemmin, miten liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta selventävien lisäkilpien sijoittelulla voidaan helpottaa tai vaikeuttaa merkkipylvään sanoman ymmärtämistä.

Pysäköintikielto ei koske henkilö- ja pakettiautoja arkisin kello 8–16 tai viikonloppuina kello 0–24, mutta se koskee kyseisiä ajoneuvoluokkia arkisin kello 16–8. Muilla ajoneuvoluokilla on merkin vaikutusalueella pysäköintikielto viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta.

Entä tilanne, kun kahden lisäkilven tiedot yhdistetään yhdeksi merkiksi?

Oheisissa liikennemerkkipylväissä aikarajat eroavat arkipäivien osalta toisistaan – toisessa merkissä raja on kello 8–16 ja toisessa kello 18–8 – mutta tämä on vain kuvituksen tekijälle syntynyt vahinko, eikä se vaikuta siihen tietoon, mikä tähän esimerkkiin liittyy.

Kuten aiemmin on kerrottu, merkkipylväs, missä pysäköintikieltomerkin alla on aikarajat sekä maininta ”ei koske henkilö- ja pakettiautoja” tarkoittaa, että pysäköintikielto on voimassa arkisin kello 18–8 ja viikonloppuina kello 0–24 eli siis koko ajan.

Alempi lisäkilpi kuitenkin kertoo, että rajoitus ei koske milloinkaan henkilö- tai pakettiautoja. Eli muut kuin henkilö- ja pakettiautot saavat pysäköidä merkin vaikutusalueella arkisin kello 8–18.

Kun samat tiedot yhdistetään yhteen lisäkilpeen, lopputulos muuttuu huomattavasti. Pysäköintikielto ei koske tässä tapauksessa henkilö- ja pakettiautoja arkisin kello 8–16 tai viikonloppuina kello 0–24, mutta mitään muita ajoneuvoluokkia pysäköintikielto koskee aina.

Helppoa ja selvää, eikö vain!