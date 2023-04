Pysköijän kannattaa olla pääkaupunkiseudun ohella tarkkana esimerkiksi Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa – mutta myös muutamissa pienemmissä kaupungeissa.

Parkkisakko tai -valvontamaksu on ikävä vappuyllätys. Niitä jakavat poliisin lisäksi myös kunnalliset ja yksityiset pysäköinninvalvojat.

Vapun aikaan valvontamaksun saa vuosittain keskimäärin tuhat autoilijaa. Juhliminen ei kuitenkaan ole yleisin vapun aikana kirjoitetun valvontamaksun aiheuttaja, sillä valvontamaksuista vain 3–5 prosenttia on viime vuosina kirjoitettu suosituimpien vapunviettopaikkojen läheisyydessä.

Vapun ajan yleisimmät pysäköintivirheet ovat pysäköinti ilman alueen pysäköintitunnusta sekä pysäköinti ilman parkkikiekkoa.

– Tilastomme paljastavat yllättäen, että Vantaalla ja Turussa on viime vuosina tehty vapun aikaan suhteellisesti eniten pysäköintivirheitä. Vaikka Helsinki on Uudenmaan suosituin vappuriehakeskus, siellä on viime vuosina tehty vapun aikaan keskimäärin vähemmän pysäköintivirheitä kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Toki tässä tapauksessa myös sää vaikuttaa valvontamaksujen määrään, Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta pohtii.

Suunnittele juhlapaikoilla pysäköinti ennakkoon

Vapunajan tempaukset kuten piknikit, kulkueet ja riehat vilkastuttavat kaupunkikuvaa mutta voivat ruuhkauttaa pysäköintialueita ja kadunvarsia.

Vapun vietto keskittyy suurimmissa kaupungeissa tietyille alueille, joissa myös mahdollisuus saada valvontamaksu on korkeampi.

Metsärannan mukaan Parkkipate suosittelee, että ainakin seuraavilla alueilla pysäköintiehdot kannattaa tarkistaa huolella ennen kuin lyö auton oven kiinni, jotta valvontamaksu ei pilaa juhlatunnelmaa.

Helsinki: Kaivopuisto, Kaisaniemen puisto, Ullanlinnanmäki, Kallion Sörnäisten rantapuisto ja Töölönlahden puisto

Tampere: Koskipuisto, Kirjastonpuisto ja Pyynikin näkötornin ympäristö

Espoo: Espoonlahden uimaranta, Nuuksion kansallispuisto, Tapiolan Kaskiniitty, Haukilahden ranta, Soukan palvelutalo, Olarinluoman urheilupuisto sekä Espoon keskuksen alueet

Vantaa: Tikkurilan tori, Myyrmäen Urheilupuisto, Kauppakeskus Jumbo

Jyväskylä: Lutakonaukio, sataman tuntumassa sijaitseva Jyväskylän Paviljonki, Jyväskylän yliopisto ja sen ympäristö

Turku: Kauppatori, Aurajoen rannat (erityisesti Vartiovuori), yliopistonmäki

Oulu Kauppatori

Myös Kuopiossa, Vaasassa, Joensuussa, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa erityisesti torien ja kampusten piha-alueiden keskuudessa on usein autoilevia vapun juhlijoita.

– Vaikka vappuhuuma ilmapalloineen piristää pitkän talven jälkeen, suosittelen autoilijoita näissä kohteissa kartoittamaan alueen pysäköintimahdollisuudet etukäteen ja tarvittaessa jättämään auton hieman kauemmas, Metsäranta muistuttaa.