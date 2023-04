Huomiota herättävästi muotoiltu viistoperäinen Tavascan tekee tuoretta espanjalaismerkkiä tunnetuksi valaistuilla Cupra-logoilla, mutta myös uutuuden tuotantopaikka yllättää.

Cupra on niin tuore automerkki, että sen kohdalla on toistuvasti syytä muistuttaa, että se on läheistä sukua Volkswagen-konsernin espanjalaismerkille Seatille. Alun alkaen Cupra oli Seatin sporttinen varustetaso, nyt sporttihenkinen merkki, joka käyttää itsestään määritelmää ”epätavanomainen haastajabrändi”.

Kun puhutaan espanjalaisvalmistajien uusista automalleista, niin nykyään puhutaan lähinnä Cupran uutuuksista, emomerkki Seat näyttää jäävän melkoiseksi statistiksi. Seat ei ole merkkinä katoamassa, mutta todennäköisesti sen rooli autonvalmistajana on muuttumassa.

Jotakin muutoksesta kertoo se, että Cupra-asiakkaiden keski-ikä on 42 vuotta, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin valtaosalla muista automerkeistä. Cupra on yltänyt tähän tekemällä tunteita herättäviä malleja, joka puhuttelevat uuden sukupolven autoilijoita.

Tavascan on 4,64-metrinen viistoperä, jonka muodoissa on Cupralle tyypillistä särmikkyyttä.

Cupran ostavista puolet tulee Volkswagen-konsernin ulkopuolisilta merkeiltä, ja 70 prosenttia asiakkaista on vastannut, että mikään muu Volkswagen-konsernin malli ei olisi ollut heille vaihtoehto Cupralle.

Juuri esitelty Tavascan-sähköauto edistää Cupran tunnettuutta kanssa-autoilijoiden keskuudessa valaistuilla merkkilogoilla. Cupra-merkki hohtaa konepellin etuosassa, mutta vielä selvemmin se näkyy takana, missä logo on osa takaluukun poikki ulottuvaa valopalkkia.

Tavascanissa on kolmioista muodostuvat ledivaloyksiköt ja auton keskilinjalla valaistu Cupra-logo.

Tavascan-uutuuden tuotanto alkaa loppuvuodesta – mutta ei suinkaan Espanjassa Martorellin tehtaassa. Yksi syy tähän on se, että 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän Seat-tehtaan tuotantokapasiteetti on ”myyty” loppuun vuosiksi eteenpäin. Espanjassa valmistetaan jatkossa Volkswagen-konsernin uutta pienikokoista – ja samalla edullista – sähköautoa eri merkeille 300 000 auton vuosivauhdilla.

Cupra Tavascan valmistetaan hiukan yllättäen Kiinassa. Anhuissa sijaitseva tehdas Hefein maakunnassa on Volkswagen-konsernin uusin tuotantolaitos, ja sen yhteydessä on huipputeknologiaa edustava sähköautoilun innovaatiokeskus. Tavascania – tai ylipäätään Cupraa – ei kuitenkaan aiota myydä Kiinassa. Tavascan on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa Volkswagen-konsernin Euroopassa myymä malli, joka tehdään Kiinassa.

Euroopan lisäksi Tavascan-autoja kuljetetaan Kiinasta myös Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja Väli-Amerikkaan, sillä Cupraa myydään nykyään myös näillä markkina-alueilla.

Taka- ja nelivetoisena valmistettavassa Tavascanissa on perän levyisen takavalonauhan keskellä valaistu Cupra-logo.

