Koeajo: Tekeekö Harley-Davidsonin nimi polkupyöräilijästä ihan oikean harrikkakuskin?

Harley-Davidsonin nimeä kantava Serial 1 Mosh/Cty oli kahdesta koeajetusta edullisempi. Vankan pyörän kaikki johdot on viety rungon sisälle.

Mitä yhteistä on automerkeillä Toyota, Rimac, Rivian, Škoda, Peugeot, Hummer, Jeep, Volkswagen, Mercedes-Benz ja BMW? Niiden brändeillä markkinoidaan myös poljinavusteisia sähköpyöriä.

Autoteollisuuden valtava muutos polttomoottoreista sähkökäyttöisiin autoihin, digitalisaatio ja liikkumisen uudet muodot ovat saaneet myös Porschen laajentamaan sähköpyöriin. Porschen omistama fillarimerkki on Fazua. Polestar puolestaan valmistaa pyörät yhteistyössä Caken kanssa.

Kehitys tuntuisi nurinkuriselta, jos legendaarinen moottoripyörämerkki Harley-Davidson ei olisi mukana pelikentällä. Sähköisten moottoripyörien lisäksi 120-vuotias moottoripyörämerkki on antanut nimensä myös Serial 1 -sähkökäyttöisille polkupyörille.

Ilta-Sanomat ajoi kahdella Serial 1 -pyörällä. Ensimmäinen niistä eli Rush/cty on vankanoloinen paketti: 250 watin jatkuvalla teholla avustava saksalaisen Brosen sähkömoottori takaa vääntöä 90 newtonmetriä. Akkukapasiteettia löytyy 706 wattituntia.

Voimansiirto on toteutettu hihnavedolla ja automaattisella Enviolo-napavaihteistolla. Ratkaisu on hämmästyttävän toimiva perinteisiin fillareihin tottuneelle. Eteneminen on vaivatonta ja lähes rentouttavaa. Jos haluaa pitää maksimivauhtia (sähköavustuksella 25 km/h) tai sitäkin enemmän, saa 27 kiloa painavalla pyörällä hien pintaan yhtä lailla kuin perinteisillä pyörillä.

Rush/Cty on omiaan esimerkiksi pitkään työmatkapyöräilyyn. Hihnaveto on poikkeava ratkaisu.

Rush/Cty-mallin automaattivaihteisto tekee elämästä helppoa.

Led-keulavalo on erinomainen. Serial 1 -logo loistaa yhtä lailla tehokkaasti.

Nykyaikaa on sekin, että pyörä paritetaan älypuhelinsovelluksen kanssa. Näin kukin voi säätää poljinnopeutta mielensä mukaan.

Rushin hinta on huimat 5 200 euroa. Rungon sisältä löytyy ”kaupan päälle” lukko, mutta pelkästään sen varaan olisi uskaliasta jättää arvokasta laitetta pitkäksi ajaksi parkkiin.

Toinen koeajettu pyörä on hiukan edullisempi ja maastopyörämaisempi Mosh/Cty. Rushia kaikin puolin riisutumpi malli maksaa 3 999 euroa.

Moshin voimanlähteenä on myös Brose-moottori ja 529 wattitunnin akku, joka on kytketty takapyörään hihnavedolla. Tässä pyörässä ei ole vaihteita eikä vaihteiden vaihtajia. Käyttö on yksinkertaista: napsautetaan virta päälle ja valitaan avustustaso.

Noin 22 kiloa painavan pyörän painopiste on hyvin alhaalla, mikä lisää vakautta ja mahdollistaa ketterät käännökset. Parhaimmillaan tämä pyörä oli hiekkaisilla metsäteillä. Rushin tapaan tämän pyörän led-ajovalo on erittäin tehokas. Myös valaistu keulamerkki näkyy kauas.

Lyhyen tutustumisen perusteella Serial 1 -pyörät ovat vankkoja, hiljaisia ja tehokkaita. Viimeistely vaikuttaa yhtä erinomaiselta kuin ajamiskokemus. Serial 1:n hinnoittelu saattaa aiheuttaa nikottelua, mutta mahtaako kannattaa rahojaan sijoittaa tonnin sähkömankeliin, joiden komponentit ovat yleensä silkkaa alahyllyn tavaraa.

