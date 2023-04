Onko etuvetoisesta Jeepistä maasturiksi? Ilta-Sanomat testasi uutta Avenger-mallia Espanjassa.

Malaga, Espanja

Jeep on eräänlainen synonyymi maastoautolle – ja nimenomaan äijämäiselle tosimaastoautolle. Valmistajan mukaan Vuoden Auto Euroopassa 2023 -palkinnon pokannut Avenger on täydellinen auto sekä kaupunkiympäristöön että maastoon, mutta onko etuvetoisesta Jeep Avengerista maastoajoon?

Ennen varsinaisia testiajoja auto näytti ramppiradalla, että toisen vetävän pyörän menetettyä otteensa ajoalustasta järjestelmä saa nopeasti voimaa pitävälle pyörälle niin, että matka jatkuu.

Asvaltilla ajettavaksi suunnitellulta testilenkiltä tehty ”eksyminen” hiukan heikomman tiestön puolelle ei vielä riittänyt vakuuttamaan siitä, että Avengerilla uskaltaisi oikeaan maastoon, mutta todennäköistä kuitenkin on, että etuvetoinen Avenger pesee maasto-ominaisuuksissa myös monia nelivetoisia SUV-malleja.

Maastohenkisiä seikkailuja – mitä se sitten tarkoittaakin – varten 4,08-metrisessä Avengerissa on helmasuojat. Etuosan suojat on rakennettu ottamaan vastaan pienet parkkipaikkatönimiset, eli niiden avulla suojataan peltipintoja.

Ilta-Sanomat ajoi uudella Jeep Avengerilla pienen pätkän myös asvalttiteiden ulkopuolella. Mistään maastoajosta ei kuitenkaan ollut kyse, ja etuvetoisen mallin maastokyvykkyyden selvittäminen tapahtuu aikanaan Suomessa tehtävän koeajon yhteydessä.

Myös alustarakenteen etu- ja takaylitykset on minimoitu, ja niiden tilalle on suunniteltu täysin uudenlaiset, kolme senttiä lyhyemmät törmäyssuojat, jotka tarjoavat Jeepin mukaan erinomaisen törmäysenergian absorbointikyvyn.

Puolitoista tonnia painavan Avengerin maavara on kohtuullisen korkea: auton matalin kohta (209 mm) on sähkömoottorin kohdilla, mutta akun suojapanssarin alla tilaa on noin 22 settiä. Pohja on peitetty kokonaan tasaisella suojalevyllä, joka on suunniteltu suojaamaan akkua ja moottoria iskuilta sekä samalla parantamaan aerodynamiikkaa.

Lue lisää: Tässä on Vuoden Auto Euroopassa 2023 – Superyllätys: Jeep Avenger jätti ennakkosuosikit taakseen

Jos Avengerin hankkii oikeasti maastoajoa silmällä pitäen, kannattaa odottaa ensi vuoteen, kun etuvetoisen rinnalle tulee nelivetoinen 4xe-malli. Etuvetoisia Avengereita alkaa tulla Suomeen kesällä. Mallin hinnan on arvioitu olevan 40 000 euron luokkaa.