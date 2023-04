Tässä on Cupran nuorekas uutuusmalli: toimintamatka pitkä, tavaratila suuri ja valmistuspaikka yllättävä

Ensiesittely: Espanjalaisen Cupran uusi Tavascan-sähköauto on Volkswagen-konsernin ensimmäinen Kiinasta Eurooppaan tuotava malli.

Berliini, Saksa

Seatista omaksi merkiksi eriytetty Cupra esitteli loppuvuodesta tuotantoon tulevan Tavascan-sähköautonsa tilaisuudessa, josta ei puuttunut virtuaalisia elementtejä eikä innovaatioajatelmia. Niiden sijaan maailmanensi-illasta puuttui mahdollisuus tutustua toiseen Cupran sähköautomalliin koskettelemalla tai koeistumalla, vaikka paikalla olleet kaksi autoa näyttivät sisätilojen osalta varsin valmiilta.

Epätavanomaiseksi haastajabrändiksi itseään kutsuvan Cupran mukaan Tavascan antaa merkin sähköistämiselle uuden suunnan olemalla tunteita herättävä ja perinteisiä rajoja ylittävä malli, joka puhuttelee uuden sukupolven autoilijoita – eli suomeksi nuorta ostajakuntaa.

Ehkä tätä asiakaskuntaa puhuttelee Cupran toimitusjohtajan Wayne Griffithsin toteamus, että Cupra ei tee puhtaasti järkiperäisiä sähköautoja – autojahan valitaan myös tunteella.

– Haluamme näyttää, että sähköautot voivat olla hauskoja, seksikkäitä, tyylikkäitä ja huippu-urheilullisia!

Born- ja Tavascan-sähköautojen seuraksi Cupra esittelee parin vuoden sisällä uuden Terramar-hybridikatumaasturin ja UrbanRebel-kaupunkisähköauton.

Viistoperäisen Tavascanin perää koristaa diffuusori. Latausliittimet ovat oikeassa takalokasuojassa.

Espanjassa suunniteltu Tavascan valmistetaan Volkswagen Groupin Anhuin-tehtaalla Kiinassa. Ratkaisu johtuu ainakin osittain siitä, että VW-konsernin Euroopassa olevilla tehtailla ei ole tällä hetkellä kapasiteettia Tavascanin valmistamiseksi. Uutuus on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa VW-konsernin Euroopassa myymä malli, joka tehdään Kiinassa.

Tavascan on Cupran määritelmän mukaan SUV-coupé, mutta selkeintä lienee luokitella uutuus viistoperäksi. Toki esimerkiksi suuret pyörät (19, 20 tai 21 tuumaa) ja taotut alumiinivanteet tekevät Volkswagen ID.4- ja ID.5-mallien kokoluokkaa olevasta Tavascanista erittäin SUV-henkisen. Samaa näkemystä tukee Cupran tyyliin kuuluva aggressiivisen kulmikas ulkonäkö.

Etukulmissa on kolmesta kolmiosta muodostuvat lediajovalot ja konepellin etuosassa on valaistu Cupra-logo. Etupuskurin ilmanottoaukot on kanavoitu parantamaan sähköauton lämpöominaisuuksia. Myös takaluukun poikki ulottuvan valopalkin keskellä oleva Cupra-logo on valaistu.

Kojelaudan muotoilu ja ilmasuuttimet poikkeavat massasta. Keskikonsolin siltamaisessa yläosassa on hätävilkkukytkin. Kosketusnäyttö on 15-tuumainen.

Auton toimintoja ohjataan ratin puolissa olevilla kytkimillä ja kosketusnäytön kautta.

Volkswagenin MEB-sähköautoarkkitehtuuriin pohjautuvan Tavascan on 4,64-metrinen, ja sen akseliväli on 2,77 metriä. Sisätilat näyttävät asiallisen kokoisilta, mutta istumiskokemuksista voidaan raportoida vasta myöhemmin.

Korkeaselkänojaiset etuistuimet ovat urheiluhenkiset, mutta kevytrakenteiset. Pilotti-istuin ei sovi kaikille vartaloille. Myöhemmin on tulossa myös kuppi-istuimet. Takajalkatila on tasainen, mutta takaistuin on muotoiltu kahdelle. Kahteen osaan jaetussa takanojassa on suksiluukku ja kontissa korkeussäädettävä pohja.

Kaikissa tarjolle tulevissa istuinvaihtoehdoissa on kiinteä pääntuki.

Sekä etu- että takaovien paneeleissa on leditekniikalla toteutettu tunnelmavalaistus.

Keskikonsoli on liitetty siltamaisella elementillä virtaviivaiseen kojelautaan. Ratissa on paljon kytkimiä, mutta kojelaudan ainoa kytkin on ”sillassa” oleva hätävilkkupainike. Ohjauspylväässä on sekä ajosuunnanvalitsinvipu että käynnistyspainike. Mittaristo on 5,3-tuumainen, kuljettajan suuntaan käännetty keskinäyttö 15-tuumainen.

Tavascan VZ on takavetopainotteinen neliveto, jonka 210 kW:n (vääntö 545 Nm) takamoottori on sama, joka on takavetoisen mallin ainoa moottori. 80 kW:n etumoottorin (134 Nm) myötä VZ:n teho on 250 kW (340 hv). Näillä eväillä VZ kiihtyy sataan vain 5,6 sekunnissa.

Alustassa on varmasti Cupralle tyypillistä urheilullista kovuutta. Ajettavuutta parantaa tasapainoinen 49:51-painonjakauma, josta on kiittäminen akkurakennetta. Litiumioniakun on koteloitu alumiinirakenteeseen, joka on osa auton koria. Ratkaisu lisää jäykkyyttä ja pitää painopisteen alhaalla ja keskellä.

Koko perän levyisen takavalonauhan keskellä on valaistu Cupra-logo.

Säädettävällä pohjalevyllä varustetun tavaratilan koko on 540 litraa.

Nettokapasiteetiltaan 77 kWh:n akulla normitoimintamatka on noin 550/520 km (taka-/neliveto). Sisäisen laturin teho on 11 kilowattia ja pikalatausteho 140 kW. Akun esilämmitys toimii ajettaessa laturille navigoinnilla. Vakiovarustukseen kuuluu matkustamon lämmitystä tehostava lämmönvaihdin.

Uutuuden hinnasto julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.