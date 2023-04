Land Rover jaetaan kolmeksi Itsenäiseksi tuotemerkiksi

Historiallinen muutos nostaa muun muassa legendaarisen Range Roverin eräänlaiseksi omaksi automerkikseen.

Esimerkiksi Range Rover on jo pitkään ollut Land Roverin eräänlainen alamerkki, jonka yhteyteen on kasvanut kokonainen automallisto. Kuvassa Range Rover Sport.

Brittiläis-intialainen autonvalmistaja Jaguar Land Rover kertoo jakavansa perinteikkään Land Rover -automerkin kolmeksi eri auto- tai tuotemerkiksi eli Range Roveriksi, Defenderiksi ja Discoveryksi.

Samalla yhtiön nimi muuttuu JLR:ksi.

Nimenmuutoksen tarkoituksena on olla symboli paitsi radikaaleille mallistouudistuksille, mutta myös uusille sähkövoimalinjoille ja koko Jaguar Land Roverin suunnanmuutokselle.

Uusien automerkkien syntyminen on Land Roverin jo 75 vuotta kestäneessä kehityksessä melkoinen virstanpylväs.

– Todellisuus on, että Range Rover on oma tuotemerkkinsä ja niin on myös Defender, perustelee Jaguar Land Roverin luova johtaja Gerry McGovern.

Edes yhtiön tuotteita ostavat asiakkaat eivät puhu esimerkiksi Land Rover Range Roverista, vaikka se onkin periaatteessa mallin teknisesti oikea nimi.

– Asiakkaat sanovat omistavansa Range Roverin. Ylellisyydessä tarvitset ehdotonta selkeyttä.

Land Rover sai alkunsa vuonna 1948, kun brittiläinen henkilöautovalmistaja Rover esitteli nelivetoisen maatalouskäyttöön suunnitellun maastoajoneuvonsa. Vuonna 1978 Land Roverista tuli oma yrityksensä, joka valmisti verraten karua Land Roveria sekä paljon henkilöautomaisempaa Range Roveria.

Land Roverin perinnemallit nimettiin 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa Defenderiksi. Samoihin aikoihin alkoi myös Discovery-maastoautosarjan valmistaminen.