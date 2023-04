Nyt on näyttävä uutuus: retkeilyauton harjakorkeus kattoteltan kanssa neljä metriä

Ensitesti: Näyttävän näköisessä Hymer Venture S -retkeilyauto­uutuudessa on paineilmatoiminen nostokatto.

Lähteensinisen metallivärin, mustien kevytmetallivanteiden ja maastorenkaiden lisähinta on 15 000 euroa. Omavaraisuutta edistetään katolla olevilla aurinkopaneeleilla. Nostokaton saranatukien välissä on ledilisävalopalkki.

Matkailuautovalmistaja Hymerin vuonna 2019 tulevaisuuden vapaa-ajanajoneuvona esittelemän VisionVenture-konseptiauton piti tulla tuotantoon vuonna 2025, mutta mallia tehdäänkin jo nyt.

Nimen Venture S saanutta erikoismallia tulee Suomeen tänä vuonna kolme kappaletta, mutta autojen asiakasluovutukset alkavat kaikkialla Euroopassa samanaikaisesti vasta ensi maaliskuussa.

Suomessa pikavisiitillä käyneessä Venture S:ssä oli vielä myöhemmin jalostettavia yksityiskohtia. Lisäksi autosta puuttui yksi oleellinen varuste eli nostokaton ohjauspaneeli. Puutteesta huolimatta katto onnistuttiin nostamaan ja laskemaan. Seinät täyttyvät paineilmalla ja teltta nousee pystyyn muutamassa minuutissa. Turvallisuuden takaamiseksi nostettu katto tuetaan sisäpuolisilla tangoilla. Auto varoittaa, jos sillä ajetaan katon ollessa hiukankin auki.

Venture S on näyttävän näköinen varsinkin teltan ollessa pystyssä – harja nousee yli neljään metriin. Maisemia pystyy ihailemaan myös yläkerrasta.

Terassin kantavuus on 350 kiloa. Tikkaat vedetään esiin luukun sisältä.

Seinien täyttyessä täyttyy myös kahden hengen makuutilan noin 13 senttimetriä paksu ilmapatja, jonka kovuutta on mahdollista säätää. Leveydeltään 140 cm:n vuoteella on pituutta parhaimmillaan 210 cm. Hunajakennoranteisten seinien paksuus on noin seitsemän senttiä. Ilmaseinä puuttuu vain teltan korkean päädyn keskeltä, missä olevan korkean verkkokangasikkunan sisäpuolisena eristyksenä on vetoketjukiinnitteinen huopakangas.

Aurinko ei paista ilmatäytteisten seinien läpi. Ajoneuvon kiertoilmalämmitys kattaa myös makuutilan. Teltan katossa on pehmeä vuoraus ja matalalle jäävässä päässä portaiden kohdalla kattoluukku. Kuljettajan takana olevia kiinteissä portaissa ja niiden alla on kaappi ja laatikoita, ja Venture S:ssä on muutenkin kiitettävästi säilytystiloja.

Kahden hengen matkakodin ainoat turvavyöpaikat ovat ohjaamossa. Ohjaamon lattia on 14 senttiä asunto-osaa matalammalla. Ohjaamon saumassa on korkeutta vain 147 cm, asunto-osassa seisomakorkeutta on 196 cm. Ohjaamon istuimet kääntyvät ympäri, ja apukuskin puolelle saa viritettyä pienen (60 x 38 cm) pöydän.

Keittiö on tyylikäs ja sisätilojen värimaailma harmaasävyinen. Kattovuoteelle noustaan keittiön jatkeena olevia portaita pitkin.

Työpisteen lisäksi auton erikoisuuksiin kuuluvat lähes puoli metriä levitettävä suihkutila ja pöntöllä istumista helpottava vessan lattian korotustaso. Tyylikkään näköisen keittiön lieden polttimot ovat tasopinnan yläpuolella ja jääkaapin ovi on verhoiltu samalla tavalla kuin keittiön muut pinnat.

Takana olevista vastakkain istuttavista sohvista ja poikittaissuunnassa liikkuvasta pöydästä saa 189 x 95/105 sentin kokoisen tilapäisvuoteen, mutta ainakin demoautossa sen rakenne oli hiukan heppoinen. Pöydät on valmistettu kevyestä bambulevystä.

Takatilasta on hyvä katsella maisemia, sillä kahteen osaan jaetun takaluukun alaosa toimii aurinkoterassina, jonka kantavuus on peräti 350 kg. Aukon suojaksi saa hyttysverkkoseinän, ja terassille voi kulkea myös ulkotikkaita pitkin.

Sisustustyyli eroaa tavanomaisesta matkailuautotyylistä. Venture S toimii tarvittaessa myös pakettiautona.

Bambupuusta tehty teleskooppijalkainen pöytä liikkuu kiskoissa. Sohvissa ei ole kiinteitä nojia.

Lue lisää: Maantieristeilijän hinta nousi 130 000 euroa – liki miljoonan euron liikkuva loistohuvila esillä Helsingissä

Mallinimen S-kirjain viittaa Mercedes-Benz Sprinterin. Massiivisen näköisen auton väritys sopii luontomatkailuun, mihin auton maavara, nelivetoisuus – tosin ilman lukkoja – ja karkeakuvioiset maastorenkaat antavat hyvät eväät. Moottori on 190-hevosvoimainen (140 kW) ja vaihteisto 9-portainen automaatti.

Yhtenä mallina valmistettavan 6,46-metrisen Venture S:n kori on leveämpi kuin peltikorisissa retkeilyautoissa. 216 senttiä leveän van-mallin kokonaismassa on 3 880 tai 4 100 kiloa.

Lattiasta näkee suihkuseinän noin 45 sentin liikevaran. Pöntöllä istumista helpotetaan esiin käännettävällä lattian korotustasolla.

Lue lisää: IS:n koeajossa uusi retkeilyauto: kiitämme varustelua, moitimme ”vatsatilaa”

Ässän katolla on kolme 115 watin aurinkopaneelia. Aurinkoenergian, neljän 80 Ah:n litiumakun ja invertterin avulla autossa on mahdollista elellä omavaraisesti jopa kymmenen päivää. Raikasvesisäiliön tilavuus on 120 litraa. Kaasua tarvitaan vain lieden ja jääkaapin tarpeisiin, sillä diesellämmitin ottaa polttoaineen auton 93 litran tankista.

Venture S:n Suomi-hinta on tällä hetkellä 241 800 euroa, mutta lisävarusteluun kannattaa varata vähintään 20 000 euroa.

Hymer Venture S on esillä nyt viikonloppuna 21.–23.4. Turun Messukeskuksen Caravan Show’ssa.

TEKNIIKKA Hymer Venture S KORI Mercedes-Benz Sprinter MOOTTORI R4, turbo, 1 950 cm3, 140 kW (190 hv), 450 Nm SUORITUSKYKY 0–100 km/h ei ilm., huippunopeus ei ilm. KULUTUS ei ilm., diesel CO2-PÄÄSTÖT ei ilm. VOIMANSIIRTO A9, neliveto MITAT p 64, l. 216, k. 307 cm, akseliväli 367 cm, omamassa 3 567 kg, kokonaismassa 4 100 kg, vetomassa 1 780 kg HINTA 241 800 euroa

Lue lisää: Tällainen on pyörien päällä liikkuva loistohuvila – ”tavaratilaan” mahtuu jopa pikkuauto

Lue lisää: Unille kesken automatkan – tällainen on kattotelineteltta

Lue lisää: Ducaton kuljettaja näkee uudistumisen ja aistii uudistumattomuuden – suurin ongelma hintalapussa

Lue lisää: Suomi on matkailuajon­euvomaana Euroopan ykkönen