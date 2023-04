Onko tässä kiinalainen automerkki, joka todella lyö läpi Suomessa? IS:n ensitesti: Ei moitteen sijaa!

Ensitesti: Kiinalaismerkki BYD saapuu Suomeen ryminällä.

Sitges, Espanja

Kiinalaisten autovalmistajien Eurooppaan saapumisesta on puhuttu koko 2010-luvun.

Vielä muutama vuosi sitten kiinalaisvyörytyksen alkamista odoteltiin jännityksellä. Tänään tilanne onkin sitten aivan toinen. Kiinalaisyritysten tuotemerkeistä esimerkiksi Maxus, Polestar ja tietenkin myös Volvo operoivat Suomessakin jo täydellä tohinalla, ja monen muun merkin lähiaikoina saapumista odotellaan mielenkiinnolla.

Seuraavaksi niistä maahamme saapuu BYD, joka tuo ensimmäiset mallinsa meikäläistenkin saataville jo ennen lähestyvää kesää – siis ihan näillä näppäimillä.

BYD (Build Your Dreams eli suomeksi ”rakenna unelmasi”) ei ole mikään pieni tekijä vaan sähköautorintamalla suurin. BYD valmisti viime vuonna yli 1,8 miljoonaa sähköautoa – yli puoli miljoonaa autoa enemmän kuin toiseksi suurin valmistaja Tesla.

Lisäksi BYDin myyntiluvut ovat edelleen huimassa kasvussa. BYD ei siis lukeudu niihin Kauko-Idän autoihin, jotka tulevat ja menevät samassa hujauksessa.

BYD rantautuu Suomeen ryminällä, sillä mallisto koostuu kuluvan vuoden aikana peräti viidestä eri automallista. Aiemmin esiteltyjen Atto 3-, Han- ja Tang-mallien lisäksi BYD laajentaa sähköautomallistoaan Euroopassa esittelemällä tärkeään C-segmenttiin asemoituvan Dolphin-hatchbackin sekä suuremman, D-segmenttiin osuva Seal-sedanin.

Kookas, 4,8-metrinen Seal on Euroopan markkinoilla hieman harvinaisempi sähkö-sedan, joille on muilla markkinoilla kyllä runsaasti kysyntää.

Kumpikin uusi malli perustuu BYD:in upouudelle e-Platform 3.0 -sähköautoperusrakenteelle. Niissä hyödynnetään yhtiön omia Blade-teknologian ajoakustoja, joissa ei käytetä kobolttia lainkaan. Molemmat mallit kuuluvat BYD:in uuteen Ocean-mallisarjaan.

Ilta-Sanomat tutustui uutuuksiin tuoreeltaan Espanjassa järjestetyssä kansainvälisessä esittelyssä. Autojen ratin taakse päästiin vain hyvin lyhyeksi toviksi. Mallit olivat vielä ns. esisarjan tuotteita. Ensituntuma kuitenkin saatiin, ja sen perusteella autoilta on lupa odottaa kohtuullisen hyvää.

Sealin ohjaamo on konservatiivisempi kuin Dolphinin. Ajomukavuutta lisäävät mukautuva tasanopeudensäädin, 360 asteen peruutuskamera, katvealueen tunnistusjärjestelmä, kaukovaloavustin sekä mukautuvat ajovalot.

Miellyttävää on myös autojen nimeämistapa: kerrankin selkeät mallinimet, eikä usein niin kryptisiä kirjain- ja numeroyhdistelmiä, joita ei aina voi edes lausua. Mainiota!

Kaksikosta meikäläisittäin mielenkiintoisempi lienee pienempi Dolphin eli ”Delfiini”, eikä vähiten sen hinnan vuoksi: ennakkotietojen mukaan auton hinta asettuu meillä 30 000-38 000 euron välille varustelusta riippuen.

Sealin takaistuimella on mukavasti polvitilaa. Taakse mahtuu myös pitkä aikuinen.

Dolphinin pyöreälinjainen muotoilu on helposti lähestyttävä. Sen linjojen kerrotaan muistuttavan hyppäävän delfiinin siroja piirteitä. Sisätilat on suunniteltu pehmein arvoin.

Dolphinin WLTP-toimintamatka on 427 kilometriä. 60 kWh:n ajoakkua voidaan ladata enimmillään 100 kW:n tasavirtalaturilla. Tällöin 30 prosentin varaustasosta ylletään 80 prosenttiin nipin napin alle puolessa tunnissa. Dolphin on varustettu myös V2L-lataustoiminnolla, jonka avulla auton akulla voi helposti ladata ulkoisia laitteita. Vakiovarusteena tulee Suomen talvessa tärkeä lämpöpumppu, joka lisää lämpöhyötysuhdetta kylmissä oloissa.

Auton voimat riittävät ripeään suorituskykyyn. Ajotuntuma on lyhyen ensitestin perusteella neutraalin siisti. Ajotilaoja on neljä: Sport, Normal, Economy ja Snow. Kaikissa versioissa on vakiona etutörmäysvaroitin, autonominen hätäjarrutus, takatörmäysvaroitin, takaa risteävän liikenteen varoitus- ja jarrutustoiminto, kaistavahti sekä kaistanpitoavustin. Dolphinin pitäisi näillä tietämin saapua Suomeen kesän aikana.

Pituudeltaan 4,3-metrinen BYD Dolphin eli ”Delfiini” on suositun C-segmentin hatchback.

Suurempi BYD Seal eli ”Hylje” saapuu maahamme syksyllä. Sen hinta ei ole vielä tiedossa, mutta Kiinassa auton lähtöhinta on reilut 30 000 euroa – Euroopassa ehkä lähemmäs kaksinkertainen.

Seal on muotoilultaan urheilullinen ja sivusiluetti korostaa coupé-henkeä. Seal on suunniteltu hyödyntäen uutta Cell-to-Body (CTB) -alusta-arkkitehtuuria. Siinä akku on integroitu perusrakenteeseen, jolloin syntyy voileipämäinen rakenne. Etuna on, että auton kori saadaan matalammalle, mikä parantaa auton aerodynamiikkaa. Samalla rakenne lisää korin jäykkyyttä, lisää turvallisuutta ja tarjoaa enemmän matkustamotilaa.

Dolphinin kojelauta on minimalistinen ja suunniteltu mahdollisimman vähin painikkein. Erikoisuus on pysty- tai vaaka-asentoon sähköisesti pyörivä keskinäyttö.

Sealin toimintamatka on takavetoversiossa 570 kilometriä ja nelivetoversiossa 520 km. Ajoakku latautuu 150 kW:n tasavirtalaturilla 30 prosentista 80 prosenttiin 26 minuutissa. Vakiovarusteena tulevaa lämpöpumppua voidaan käyttää auton lämmitykseen ja viilennykseen.

Dolphinin 345-litrainen tavaratila on keskikastia.

Sealin kiihtyvyys 0-100 km/h on takavetoversiossa 5,9 sekuntia ja nelivetoversiossa huimat 3,8 sekuntia. Nelivetoversiossa on vakiona myös puoliaktiivinen jousitusjärjestelmä, jossa on säädettävät iskunvaimentimet.

Seal on mielenkiintoinen, olemukseltaan Dolphinia konservatiivisempi uutuus, jonka nelivetoversio kiinnostanee meilläkin varmasti tiettyä, urheiluhenkistä asiakaskuntaa. Auton laadullinen ilme ei ensitestin perusteella jätä erityisen moitteen sijaa – mieluummin päinvastoin.

Jättiläinen BYD Company Ltd. on yksi maailman johtavista sähköauto- ja akkuvalmistajista sekä Kiinan suurimmista yksityisistä yrityksistä. Perustamisestaan 1995 lähtien BYD on kehittynyt nopeasti ladattaviin akkuihin ja kestävään kehitykseen panostavana toimijana. BYD keskittyy uusiutuvan energian ratkaisuihin maailmanlaajuisesti, ja sillä on toimintaa yli 50 maassa. BYD:in liiketoimintaa ovat autot, elektroniikka sekä energia- ja rautatiekuljetukset. BYD on ainoa autovalmistaja maailmassa, joka valmistaa itse myös akkuja, mikrosiruja, akunhallintajärjestelmiä ja sähkömoottoreita. BYD on listattu Hongkongin ja Shenzhenin pörsseissä.