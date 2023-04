Kuluttajan on syytä olla tarkkana ja tutkia autokorjaamon seinätkin, jottei kävisi kuten kävi helsinkiläiselle autoilijalle, jonka autosta kesken matkanteon irtosi vasen etupyörä.

CitroËn Jumpyn omistaja löysi pääkaupunkiseudulta edullisen tarjouksen renkaiden vaihdosta syksyllä 2020. Työ maksoi vain 30 euroa, joten kuluttaja lähti tyytyväisenä jatkamaan matkaansa.

Sitikalla oli joka päivä jonkin verran käyttöä. Sitten tuli stoppi, sillä vain neljä päivää renkaiden vaihdosta kului, kun etupyörä lähti omille teilleen.

Autolla oli ajettu renkaidenvaihdon jälkeen 109,5 kilometriä. Lokasuoja, oven kulma ja helmapelti menivät ruttuun – ja ajot toistaiseksi ajettu.

Työn tehnyt korjaamo sai auton omistajalta soiton jonkin ajan kuluttua. Autoilija vaati korjaamoa vastuuseen renkaan irtoamisesta ja esitti 1 597,48 euron vaatimuksen.

Korjaamon antamassa kuitissa muistutetaan kuluttajaa pulttien jälkikiristyksestä. Muistutus koskee alumiinivanteiden pulttien kiristämistä noin 50-100 ajetun kilometrin jälkeen.

Korjaamon seinille oli ripustettu useita muistutuksia pulttien jälkikiristyksestä. Lautakunnan mielestä seinillä olevat ohjeet eivät riitä, vaan ohjeiden on oltava selkeämpiä ja kuluttajalle on syytä myös henkilökohtaisesti kertoa asia.

Korjaamo kiisti kuluttajan vaatimuksen ja muistutti samasta asiasta, josta firman kuitissakin on maininta: pulttien kiristyksestä. Korjaamoyrittäjä painotti erikseen, että sama muistutus on esillä liiketilojen seinillä.

Yrittäjä nosti esille vielä kuluttajan omat havainnot. Asiakas oli kertonut, että ennen renkaan irtoamista kuului ääntä, joka olisi voinut lähteä pyörän laakerista. Yrittäjän mielestä tuolloin kuljettajan olisi pitänyt pysähtyä ja tarkistaa mistä on kyse.

Kuluttaja ei ollut tyytyväinen yrittäjän vastaukseen. Hän muistutti, että laskussa mainittu jälkikiristys koski alumiinivanteita, mutta Sitikan alla olivatkin peltivanteet. Sanallisesti jälkikiristyksestä hän ei ollut saanut mitään neuvoa korjaamolta.

Kuluttaja muistutti myös, että korjaamon seinillä oli paljon materiaalia eikä siihen kaikkeen ollut mahdollista tutustua.

Kuluttajariitalautakunta ratkaisi kiista marraskuun lopulla. Lautakunta sai kuvia auton vaurioista, kopion maalaamon laskusta ja korjaamo lähetti kuvat firman seinällä olevasta ohjeesta sekä käytetystä momenttiavaimesta.

Ratkaisun perusteluissa lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain mukaan palvelujen on oltava sitä mitä on sovittu. Todistustaakka palvelun ammattitaitoisesta ja huolellisesta lopputuloksesta on toimeksisaajalla.

Työn tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi.

Lautakunta piti ilmeisenä, että pyörä irtosi virheellisen kiinnityksen vuoksi, koska se irtosi niin pian renkaanvaihdon jälkeen.

Lautakunnan käsitys oli, että pultit olisi pitänyt kiristää korjaamolla 160 newtonmetrin momenttiavaimella, mutta korjaamo käytti 100 Nm:n avainta.

Se muistutti lisäksi, että rengasliikkeen kuitissa oli vain alumiinivanteita koskeva kiristysohje.

Korjaamo ei ollut antanut selkeitä ohjeita jälkikiristämisestä peltivanteille, eikä lautakunta pitänyt riittävänä ohjeena korjaamon seinällä olevaa tekstiä.

Kuluttajakin sai pienen muistutuksen lautakunnalta. Sen mielestä omistaja olisi voinut heti ylimääräistä ääntä kuullessaan pysähtyä, jolloin vauriot olisivat jääneet pienemmiksi. Lautakunnan näkemyksen mukaan yleisesti autoa käyttävien tiedossa on, että pyörän pultit on syytä jälkikiristää, ja vastuu on siitä jossain määrin myös kuluttajalla itsellään.

Lautakunta suositti, että korjaamo maksaa kuluttajalle hyvityksenä tuhat euroa auton vaurioista.

