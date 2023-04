Polestarin uutuus on merkin nopein – taustapeili toimii takaikkunana

Autonvalmistaja Polestar kasvattaa mallistoaan. Polestar 4 sijoittuu kooltaan ja hinnaltaan mallien 2 ja 3 väliin.

Uusi Polestar 4 on täyssähköinen SUV, jonka kattolinja laskee loivasti perää kohti. Auton kokonaispituus on 4 839 mm, leveys 2 139 mm ja korkeus 1 544 mm. Akseliväli on pitkä, 2 999 mm.

Polestar 4 on merkin tähän asti nopein tuotantoauto. Kiihtyvyys 0–100 km/h nopeuteen on 3,8 sekuntia ja suurin teho 400 kilowattia (544 hv, vääntöä 686 newtonmetriä).

Mallistoon tulee sekä kaksi- että yksimoottorisia versioita. Jälkimmäiset mallit ovat takavetoisia. Molemmissa Long range -malleissa on 102 kWh:n akku (brutto). Nelivetoisen vahvistamaton toimintamatka on noin 560 kilometriä (WLTP).

Muotokieli lainaa paljon Precept -konseptiauton ratkaisuista. Erikoista on se, että autossa ei ole lainkaan takaikkunaa. Taustapeili toimii näyttönä, joka esittää reaaliaikaista kuvaa kattoon asennetusta takakamerasta. Pitkä lasikatto jatkuu takamatkustajien yli ja ohi. Kattoon on saatavilla valinnainen elektrokrominen toiminto, jolloin katon saa läpikuultamattomaksi tai -kuultavaksi.

Aerodynaamisuuteen Polestar on panostanut, mutta ilmanvastuskerrointa se ei vielä kerro.

Akseliväli on millimetriä vaille kolme metriä.

Aerodynamiikkaa on tehostettu matalalla keulalla, kylkiin uppoavilla ovenkahvoilla, kehyksettömillä ikkunoilla ja takailmanohjaimilla. Myös takavalopalkin muotoilussa on valmistajan mukaan huomioitu optimaalinen ilmavirtaus.

Sisustusmateriaaleissa hyödynnetään ensimmäisen kerran Polestarin sähköisessä roadster-konseptissa vuonna 2022 esiteltyä monomateriaalikäytäntöä, jossa kaikki tiettyjen komponenttien kerrokset valmistetaan samasta perusmateriaalista. Siten kierrätys on tavallista tehokkaampaa, koska yhteensopimattomia materiaaleja ei tarvitse erotella ennen kierrätystä, valmistaja perustelee ratkaisua.

Uusia sisustusmateriaaleja ovat kierrätetystä PET-materiaalista neulottu tekstiili, MicroTech-vinyyli ja ”hyvinvointisertifioitu” nappanahka.

Lue lisää: Suurellisesti esitelty Polestarin uusi sähköauto lupaa paljon – mikä näkyy myös hinnassa

Lue lisää: IS pääsi kurkistamaan varjeltua salaisuutta – tällainen on Polestarin avomallinen roadster

Lue lisää: Täyssähkö tekee tuloaan myös rallimaailmaan – tällainen on Polestar 2 Arctic circle

Sisustusmateriaalit edustavat nykyaikaa: kierrätys on kunniassa.

Polestar 4 esitellään ensimmäiseksi Kiinassa, jossa auto valmistetaan. Tuotannon on määrä käynnistyä marraskuussa 2023.

Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella lanseeraus on suunniteltu vuoden 2024 alkupuolelle. Lanseeraushinta asettunee 60 000 euron vaiheille.