IS Tukholmassa: VW:n upouusi ID.7 haastaa Teslan – tällaiset ovat ensivaikutelmat

Volkswagenin uusi täyssähköviistoperä asettuu kokonsa puolesta noin Tesla Model 3:n ja Model S:n väliin.

Tukholma

Pitkä, tilava, sutjakka ja ihan mahdollinen teslantappaja eli potentiaalisesti erinomainen massojen sähköauto.

Siinä suunnilleen kiteytettynä ensivaikutelmat uudesta Volkswagen ID.7:sta, jonka ratin taakse pääsimme Tukholmassa – tosin valitettavasti vasta niin sanotussa kylmässä ensiesittelyssä eli ilman mahdollisuutta liikenteessä ajamiseen.

Kyseessä on joka tapauksessa iso täyssähkö-viistoperä, joka tarjoaa isoimmalla mahdollisella akkuvaihtoehdolla jopa 700 kilometrin toimintamatkan.

Auton voimalinja on uusi, mikä tarkoittaa muun muassa 210 kilowatin tehoon ja 550 Newtonmetrin vääntöön yltävää APP550-ajomoottoria sekä 77 ja 86 kW:n ajoakkuvaihtoehtoja. Ensin mainitussa pikalatauskapasiteetti on enimmillään 170 kilowattia, jälkimmäisessä taas 200 kW.

Keulan paneeli on pimeässä valaistu. Autoa päivänvalossa tarkasteleva ei moista yksityiskohtaa voi kuitenkaan nähdä.

Sisällä ID.7:n ensivaikutelmaa leimaa jopa yllättävä laatu. Jokainen VW:n ID-malli, jota olemme tähän mennessä kokeilleet, on nimittäin tuottanut ainakin jonkin pienen pettymyksen esimerkiksi yksittäisen materiaalivalinnan tai kulloisenkin tietoviihdejärjestelmän toiminnon suhteen.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että esimerkiksi helposti naarmuuntuvat halvan oloiset kovamuovit ovat vihdoin mennyttä.

Auton kojelauta on teslamaisen minimalistinen. Digimittaristo on pieni ja kätkeytyy kojelautaan hieman samaan tapaan kuin Skoda Enyaqissa.

Kojelaudan keskeltä löytyvä uusi 15-tuumainen tietoviihdenäyttö on selvä askel eteenpäin. Näyttö on ilmiselvän herkkä, grafiikat teräviä ja tilaa on myös pysyvästi esillä oleville ilmastoinnin säätimille.

Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka paljon ajossa jää kuitenkin lopulta kaipaamaan perinteisiä fyysisiä nappuloita – joita ID.7:ssa ei siis juurikaan ole.

Yksityiskohtana mainittakoon, että mittaristotiedot kuljettajan eteen heijastava HUD-näyttö on aina vakiovaruste, tiettävästi ensimmäistä kertaa koko VW:n historiassa.

Ilahduttavaa on myös tietoviihdenäytön alaosassa olevien liuku- ja kosketuspainikesäätimien muuttuminen vihdoinkin yövalaistuiksi.

Talvikelien pikalatauksia ajatellen erinomaisen tervetullut uusi toiminto on tarvittaessa nappulasta toimiva ajoakun manuaalinen esilämmitys.

Kojelautaa hallitsee upouusi 15-tuumainen näyttö. Varsinainen mittaristo on upotettu ratin taakse, eli kuvassa ohjauspyörän läpi pimeänä näkyvään kohtaan.

Volkswagenin mukaan ID.7 osaa myös havaita kun kuljettaja lähestyy autoa avain mukanaan, ja aloittaa vaihtoehtoisesti joko sisätilojen lämmityksen kylminä tai jäähdyttämisen kuumina päivinä – jo ennen kuin kuljettaja on sisällä autossa.

Matkustamo on pikaistumalta todella tilava, jopa paljon suurempi kuin päältä uskoisi.

Taakse mahtuu hyvin pari 180-senttistä testimatkustajaa eikä tavaratilassakaan ahdista. Kiitos kuuluu paitsi melkein viiden metrin koripituudelle mutta myös lähes kolmen metrin akselivälille. Sohvan lituskaisen tilapäisen oloinen keskipaikka tuntuu kuitenkin lähinnä väliaikaiskäyttöön sopivalta.

Pituutta uudella ID.7:lla on todella reippaasti eli melkein viisi metriä. Korkeutta on kuitenkin vain 1,5 metriä. Leveysmitta ei vastapainoksi ole valtavirrasta poikkeva, mutta akseliväliä voi luonnehtia suhteessa suureksi.

Kontti on 532-litrainen ja vaikuttaa kokoluokkaan muutenkin riittävältä, aina nostettavissa ja laskettavissa olevaa lattiaa myöten. Niin sanottua frunkia eli nokkapellin alta löytyvää lisäsäilytystilaa ID.7:ssa ei kuitenkaan ole.

Suomeen VW:n uutta ”iideeseiskaa” odotetaan noin loppukesäksi.

Hinnat ja tarkemmat varusteluettelot eivät ole vielä selvillä, mutta se kuitenkin jo tiedetään, että luvassa on aikanaan myös farmarikori.