Vuonna 1977 omistaja luopui mallivuoden 1962 Ferrari 250 GTO- autostaan, koska hänen vaimonsa valitti sen olevan liian meluisa. Se oli joko hän auto. Kannattiko?

Näin kertoo Andrea Modena, Ferrarin klassisten autojen divisioonan johtaja.

– Nykyään en ole varma, että vaimo olisi voittanut.

Ajat ovat todellakin muuttuneet. Vuonna 2018 samasta Ferrari-mallista tuli kaikkien aikojen kallein auto, kun se maksoi huutokaupassa 48 miljoonaa dollaria (nykykurssin mukaan 43,7 miljoonaa euroa).

Viime vuonna ennätyksen vei vuoden 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, jonka hinta oli 135 miljoonaa euroa.

Tällaiset megasummat ovat keihäänkärkiä klassisten autojen miljardien eurojen vuosittaisessa kaupankäynnissä.

Knight Frankin vuoden 2023 varallisuusraportin mukaan vanhojen autojen arvo on noussut 185 prosenttia viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.

Markkinat ovat laajentuneet suhteellisen pienen keräilijäyhteisön ulkopuolelle sijoittajille, joita houkuttelevat korkeat tuotot.

– Olemme seuranneet markkinoita pitkään, sanoi Giorgio Medda, Italian Azimutin toimitusjohtaja.

– Viimeisen 30 vuoden kokemus kertoo meille, että klassisista autoista on tullut rahoitusomaisuusluokka, jonka haluamme asiakkaidemme sisällyttävän portfolioonsa.

Tänä vuonna omaisuudenhoitaja käynnistää maailman ensimmäisen "ikivihreän" rahaston, joka sijoittaa vanhoihin ajoneuvoihin, ja sanoo panostavansa vain yli miljoonan euron arvoisiin autoihin.

Zimmermann avaa Mercedes 300 SL -autonsa lokinsiipiovia.

Ferrarin ja Maseratin jälleenmyyjän Rossocorsan johtajan Alberto Schonin neuvosta rahasto sanoo valitsevansa ajoneuvoja, joilla on ainutlaatuinen historia.

Vaikka Azimutin rahastolla ei ole päättymispäivää ja se voi vastaanottaa uutta rahaa loputtomiin, pieni sveitsiläinen omaisuudenhoitaja Hetica Capital lanseerasi vuonna 2021 viidenkymmenen miljoonan euron "suljetun" rahaston, joka on myös ensimmäinen laatuaan.

Hetica-rahasto tavoittelee 9–15 prosentin tuottoa seitsemän vuoden jälkeen. Se on ostanut tähän mennessä tusinan verran autoja ja pyrkii saavuttamaan 30-35 auton määrän viidenteen toimintavuoteen mennessä. Kahtena viimeisenä vuotena rahasto keskittyy ajoneuvojen myyntiin ja maksamiseen sijoittajille.

Suunnitelmat ovat rohkeita.

– Olemme nähneet yli sata yritystä perustaa rahastoja aiemmin. Kukaan ei ole onnistunut rakentamaan sekä hajautettua sijoittajakuntaa että hajautettua autosalkkua, sanoi Dietrich Hatlapa, klassisten autojen tutkimustalo Hagin perustaja, joka toimittaa Knight Frankin käyttämät sektoritiedot.

Kyseessä ei myöskään ole heikkohermoisten ala. Luxemburgiin rekisteröidyillä Azimut- ja Hetica-rahastoilla on minimisijoituspalkkio 125 000 euroa.

– Saamme paljon puheluita ihmisiltä, jotka haluavat sijoittaa 1 000-2 000 euroa, mutta meidän on hylättävä ne, sanoi Hetican Klassik Fund -rahastoa johtava Walter Panzeri.

– Lisäksi pieni naarmu tai kolhu tai varaosa voi aiheuttaa raskaan taloudellisen iskun. Esimerkiksi harvinaisen vanhan auton puskurin vaihtaminen voi maksaa 13 500 euroa, Modena sanoi.

Tämänkin auton arvo saattaa olla ensi vuonna selvästi korkeampi kuin nyt.

Autokokoelman ylläpitokustannukset, mukaan lukien suuret säilytys- ja vakuutusmaksut, voivat helposti nousta vuosittain 5-6 prosenttiin salkun arvosta, kertoo Florian Zimmermann, joka aloitti vanhojen autojen ostamisen työskennellessään Mercedes-Benzillä ja on sittemmin koonnut 300 auton malliston kumppaninsa kanssa.

Autosalkkuja hallinnoivat sijoitusrahastot voivatkin olla rahantekokone autovalmistajien klassisten autojen osastoille, jotka eivät ainoastaan tarjoa korjauksia ja osia, vaan myös todistavat ajoneuvojen aitouden.

Pelkästään sertifiointiprosessi voi maksaa noin 20 000 euroa, sanoo Mercedes-Benz Classicin Peter Becker. Hänen mukaansa vain autonvalmistajan asiantuntijat, joilla on pääsy sen arkistoon, voivat vahvistaa klassisen mallin aitouden.

Siitä huolimatta klassisten autojen markkinat laajenevat, kun myös varakkaiden ihmisten määrä kasvaa; Knight Frankin mukaan vanhojen autojen arvo kasvoi 25 prosenttia vuonna 2022, mikä on kovin kasvulukema yhdeksään vuoteen ja toiseksi suurin taiteen 29 prosentin lisäyksen jälkeen.

Paitsi hankinta myös säilytys vaatii isoa kukkaroa.

Klassisten ajoneuvojen vakuutusyhtiö Hagerty arvioi, että maailmanlaajuisesti keräilyajoneuvojen kaupassa liikkuu vuotuisesti noin 73 miljardin euroa mukaan lukien huutokaupat ja yksityismyynti.

Vaikka Pohjois-Amerikka on edelleen suurin huutokauppamarkkina (Hagerty kirjasi 3,4 miljardin dollarin huutokauppamyynnin vuonna 2022 verrattuna 774 miljoonaan dollariin vuonna 2007), viime vuosina on Zimmermannin mukaan kasvava määrä ostajia löytynyt Lähi-idästä, Intiasta ja Kiinasta.

Puheet polttomoottoriautojen myyntikielloista lisäävät kiinnostusta näitä katoavan aikakauden jäänteitä kohtaan, sanovat jotkut markkinatoimijat.

– Sähköistyminen suosii klassisia autoja, sanoi Cristiano Bolzoni, Maseratin vanhojen autojen yksikön Maserati Classichen johtaja.

-- Ajan myötä niistä tulee kulttiesineitä.

Vuodesta 1990 lähtien huutokaupan myyntitietoja seuranneen Classic Car Auction Yearbookin perustajan Adolfo Orsin mukaan Ferrarit ovat arvostetuimpia vanhoja autoja, ja hän kuvaili niitä "tämän alan ehdottomaksi johtajiksi".

Ferrareiden keskiarvo huutokaupoissa oli 589 000 dollaria 2021-2022, Mercedes-Benzin autojen 378 000 dollaria ja Porschejen 348 000 dollaria (Yhdysvaltain dollari on noin 0,9 euroa).

– Klassisten autojen yhteisö on muuttunut valtavasti viimeisten 5-10 vuoden aikana, Zimmermann sanoi.

– Aikoinaan siihen kuuluivat vain asiantuntijat, jotka tunsivat nämä autot läpikotaisin. Ajan myötä mukaan on tullut varakkaita henkilöitä, jotka pitävät autoista ja joilla on varaa hankintoihin ilman, että he menettäisivät rahaa.