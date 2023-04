Teslan hinnanalennusten aalto on varoitus kilpaileville sähköajoneuvojen valmistajille, ranskalaisen autonvalmistajan Renault’n toimitusjohtaja sanoi maanantaina.

Sähköistetyn Renault Meganen menekki on ilahduttanut merkin johtoa. Malli oli ehdolla Vuoden Auto Suomessa 2022 -finaalissa.

Renault’n myynti kasvoi yhdeksän prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä osoittaa, että kannattavimpiin malleihin keskittyvä rakenneuudistusstrategia saattaa alkaa tuottaa tulosta neljän vuotta kestäneen liikevaihdon laskun jälkeen.

Toimitusjohtaja Fabrice Cambolive sanoi kuitenkin, että Teslan hinnanalennukset pakottavat Renault-konsernin tarkastelemaan tarkasti omaa hinnoittelupolitiikkaansa maailmanlaajuisesti.

– Analysoimme maakohtaisesti mitä tarvitaan pysyäksemme kisassa mukana, hän sanoi toimittajille.

Lue lisää: Teslojen hinnat laskivat taas yön aikana rajusti – vaikuttaa suoraan myös käytettyjen hintoihin

Cambolive sanoi, että sähköistetty Megane-mallin menekki nousi jyrkästi maaliskuussa huolimatta erittäin rajoitetusta alennuspolitiikasta.

– On selvää, että (Teslan hintojen leikkaaminen) on haaste. Se on varoitus, jota tarkastelemme, hän sanoi.

Renault-brändin maailmanlaajuinen myynti oli 354 545 yksikköä vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, yhtiö kertoi maanantaina.

Lue lisää: Ensitestissä täyttä sähköä: Tällainen on Renaultin uusi Megane E-Tech -täyssähköauto

Renault’n ohella myös Dacia- ja Alpine-autoja valmistava ryhmittymä julkaisee koko konsernin laajuiset myyntitiedot torstaina. Viime vuonna konsernin myynti laski 5,9 prosenttia Venäjän markkinoiden menettämisen vuoksi. Renault-brändin myynti, joka edustaa kahta kolmasosaa konsernin myynnistä, laski viime vuonna 9,4 prosenttia, mikä on neljäs peräkkäinen miinusmerkkinen vuosi.