Useista liikennemerkeistä muodostuvat liikennemerkkitoteemit aiheuttavat tulkintaongelmia jopa pysäköintiä valvoville viranomaisille.

Mikä on sinun tulkintasi liikennemerkkiyhdistelmästä, joka on aiheuttanut Vantaalla kyseenalaisiksikin todettuja pysäköintivirhemaksuja?

Päämerkki on ”pysäköinti kielletty”, jolla kielletään ajoneuvon pysäköinti tien tai kadun sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkin vaikutusalue on sama kuin ”pysäyttäminen kielletty” -merkin. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika osoittaa lisäkilvellä. Merkki ei koske polkupyörien tai mopojen pysäköintiä.

Kahdessa ylimmässä lisäkilvessä lukee suomeksi ja ruotsiksi ”sallittu henkilö- ja pakettiautoille”.

Alimman lisäkilven aikarajat ovat arkisin kello 18–8, arkilauantaisin kello 0–24 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kello 0–24.

Oikea vastaus löytyy alla olevien linkkien jälkeen.

Lue lisää: Hoksaatko, mikä vantaalaisten liikenne­merkissä meni pieleen?

Lue lisää: Tunnetko liikennemerkit, kun aikaa on liian vähän? Kovimmat kuskit saavat 12/12

Lue lisää: Vaikka yli puolet tuntee uuden liikennemerkin, vaarallisen moni lähtee liikenteeseen tietämättömänä

Lue lisää: Yli puolet ymmällään – tietäisitkö sinä, miten pyöräkadulla voi ajaa autolla?

Lue lisää: Lapissa poistetaan käytöstä suoja­teitä – syy saattaa yllättää

Lue lisää: Onko tässä Suomen kaadetuin liikennemerkki?

Oikea vastaus on ”Pysäköinti on sallittu henkilö- ja pakettiautoilla aina, mutta se on kielletty muilla ajoneuvoilla alimman lisäkilven aikarajojen puitteissa – eli siis sallittu muilla ajoneuvoilla vain arkisin kello 8–18?”