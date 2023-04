Tunnetko tämän uudehkon liikennemerkin merkityksen? Saattaa hämmentää sekä autoilijoita että pyöräilijöitä

Pyörästä ja katkoviivoista muodostuva ”pyöräsuojatiemerkki” esiteltiin lähes kolme vuotta sitten, mutta se on vielä harvinaisuus.

Kaksi varsin samantyyppistä liikennemerkkiä: suojatiemerkissä henkilö kävelee ”umpinaisella” viivoituksella. Uudessa väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkissä on polkupyörä viivojen rajoittamalla käytävällä. Merkit sekoittuvat nopeasti vilkaistessa toisiinsa, mutta tienylityspaikan huomaamista helpottaa se, että pyörätien jatke on korotettu.

Kesäkuussa 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä tulleiden uusien liikennemerkkien ja tiemerkintöjen korvaamiseksi annetut siirtymäajat alkavat olla historiaa, mutta paljon vanhoja merkkejä on korvaamatta uusilla. Myös tienkäyttäjillä on vielä oppimista joissakin uusissa liikennesäännöissä.

Yksi, lähes kolme vuotta sitten tullut uudistus, koski pyörätien jatkeen merkitsemistä. Vaikka varsinaiset väistämissäännöt pysyivät ennallaan, uudet merkitsemistavat saattoivat hämmentää. Pyörätien jatkeen merkitsemiseksi uuden lain mukaisesti annettiin kahden vuoden siirtymäaika.

Uuden lain myötä pyörätien jatke merkitään tiemerkinnöillä vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Näitä merkkejä ovat ”väistämisvelvollisuus risteyksessä” eli kärkikolmio ja ”pakollinen pysäyttäminen” eli stop-merkki sekä täysin uudeksi liikennemerkiksi tullut ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”.

Uutta ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkkiä käytettäessä tiessä tai kadussa on oltava pyörätien jatkeen kohdalla korotus. Tällaisia merkkejä tarvitaan yleensä vähintään kaksi kappaletta, sillä merkin pitää olla auton ajosuuntaan katsottuna ajouran oikeassa laidassa.

Samalla tavalla myös kärkikolmioita ja stop-merkkejä tarvitaan useita. Merkintä tehdään kuitenkin aina vain yhdellä merkillä, eli samassa tieylityspaikassa käytetään vain kärkikolmioita, stop-merkkejä tai ”pyöräsuojatiemerkkejä”.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkkiä käytettäessä tiessä tai kadussa on oltava pyörätien jatkeen kohdalla korotus. Tämä tienylityspaikka ei ole ilmeisesti vielä täysin valmis, sillä korotuksessa pitäisi olla joko merkissäkin näkyvä viivoitus tai pyöräkaistamaalaus.

Tienpitäjän päätäntävallassa on se, mikä merkki ylityspaikkaan laitetaan. Autoilijan näkövinkkelistä katsottuna merkeistä vahvin on stop-merkki, tietyllä tavalla heikoin uusi ”pyöräsuojatiemerkki”.

Kaikkien kolmen merkin kohdalla väistämissääntö on kuitenkin aivan sama: ajorataa ajavan ajoneuvon on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu edellä mainituilla liikennemerkeillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan: pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. On kuitenkin huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.