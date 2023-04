Onko tässä sedan, fastback vai SUV? Autojen korimalleista ei ota enää selvää

Citroënin uuden automallin asiakastoimitukset käynnistyvät huhtikuussa, mutta mikä on C4 X:n korimalli?

Uuden Citroën ë-C4 X:n lähtöhinta on 43 300 euroa. Jo perusvarustelussa on lediajovalot ja 18-tuumaiset pyörät. Lämmitettävän tuulilasin saa vain parhaaseen varustetasoon.

Juuri Suomeen saapuva C4 X on keskipilariin saakka sama auto kuin pari vuotta sitten Citroën-mallistoon uudistuneena palannut C4. Sisarmalleissa on sama 2,67 metrin akseliväli, mutta 4,6-metrinen C4 X on 24 senttiä C4:ää pidempi.

C4 on aavistuksen coupémaisen näköinen monikäyttömalli, missä on myös SUV-piirteitä. Uuden C4 X:n kohdalla puhutaan kolmen korimallin yhdistelmästä, eli neliovisesta sedanista – vaikka auto ei ole porrasperä – viistoperäisestä fastbackista ja nykyään suositusta korotetusta SUV-korista.

Citroënin uuden viistoperäisen C4 X:n saa vain sähköautona, mutta poikkeuksellisen lyhyellä toimitusajalla.

Maallikon mielestä C4 X on jykevä viistoperä, jonka yksi tuoreimmista ilmentymistä on hiljattain esitelty saman Stellantis-konsernin Peugeot 408.

Merkittävä ero sisarmalleissa on se, että C4 X:ää myydään 14 Euroopan maassa – mukaan lukien Suomessa – vain täyssähköisenä ë-C4 X -mallina. Täyssähköisen C4 X:n asiakastoimitukset alkavat huhtikuun puolivälissä, ja Citroënin suomalaisen cars.citroen.fi-verkkokaupan mukaan täkäläisessä varastossa on tällä hetkellä kymmenkunta autoa – eli ë-C4 X:n saa varsin nopeasti ajoon.

Uutuudesta on tarjolla neljä varustetasoa, ja lisävarustelistakin on varsin lyhyt. Jo Feel-perusvarusteluun (43 300 euroa) kuuluu muun muassa 11 kilowatin kolmevaihelaturi, lämpöpumppu ja lediajovalot.

Takana on mukavasti tilaa kahdelle sekä pituus- että korkeussuunnassa.

Tuhat euroa kalliimman Feel Pack -varustelun merkittävimmät lisät ovat mukavuusistuimet, peruutuskamera 180°-näkökentällä ja takapysäköintitutkat. Korkeimmassa Shine-varustetasossa (46 300 euroa) on mm. adaptiivinen vakionopeudensäädin, automaattiset kaukovalot, lämmitettävä ohjauspyörä, navigaattori ja tuulilasinäyttö.

Sähköautotekniikkaan liittyviä positiivisia varusteita ovat tehokas sisäinen laturi sekä latauksen/lämmityksen etähallinta, mutta ajoakkua ei ole mahdollista esilämmittää ennen latausta.

Ajoakku on sijoitettu etu- ja takaistuinten alle sekä auton keskilinjalle, joten voimalinjan rakenne ei vaikuta tavaratilan kokoon. Takaluukku on saranoitu takalasin alalaidasta.

Uudessa ë-C4 X:ssä on 136-hevosvoimainen (100 kW) sähkömoottori ja nettokapasiteetiltaan 45 kilowattitunnin ajoakku. Mallin WLTP-normitoimintamatka on 360 km.