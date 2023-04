Joskus lumi tai lika rekisterikilvissä hämää kameraa, ja lasku pysäköinnistä lähtee aivan väärälle henkilölle.

Sunnuntaina 9. päivä huhtikuuta nokialaisen Simo Pokin puhelimen pysäköinti­sovellukseen tuli ilmoitus: autosi on ajanut Schlossbergringin parkkihalliin Freiburg im Breisgaun kapungissa Saksassa.

Auto oli hallissa yli kolme tuntia, ja siitä tuli Pokille kaksi laskua: 14,95 ja 7,95 euroa. Ne veloitettiin Easypark-sovelluksessa automaattisesti. Kyseessä oli Pokin yrityksen auto. Mutta auto itse ei ollut Saksassa, vaan Pirkanmaalla. Eikä se ollut edes liikenteessä, sillä oli pääsiäispyhä.

Yrityksen autojen pysäköinnistä tulee ilmoitus Pokin puhelimeen. Hän sanoo, ettei olisi muuten välttämättä kiinnittänyt asiaan huomiota, jos ilmoitus ei olisi tullut juuri päivänä, kun kukaan ei ole ajamassa.

Hänen mielestään oli hätkähdyttävää, että virhe piti huomata itse, tai sitä ei olisi muuten korjattu lainkaan.

– En olisi sitä huomannut, jos se ei olisi ollut outona aikana. Vähän kummallinen juttu. Niinkin eksoottinen, että pysäköinti Saksassa, Pokki sanoo.

Pokki laittoi sähköpostia Easyparkin asiakaspalveluun. Sieltä ei vastattu kolmeen tai neljään päivään, joten hän soitti perään. Asiakaspalvelusta asia hoidettiin soiton jälkeen nopeasti ja maksut palautettiin.

”Tietoomme on tosiaan tullut, että kyseisellä alueella Saksassa on tällä hetkellä teknistä häiriötä, joka johtaa siihen, että kamera­järjestelmämme ei tunnista, minkä maan rekisteritunnus on kyseessä”, Easyparkin asiakaspalvelusta kirjoitettiin Pokille sähköpostitse.

Parkkialueelle oli ajanut toinen auto, jolla oli sama rekisteritunnus kuin Pokin firman autossa. Parkkipaikan kamera ei ollut tunnistanut rekisterikilpeä saksalaiseksi, joten veloitus tuli Pokille.

– Tämmöistä tämä automatiikka ja tekoäly sitten teettää, hän sanoo.

Easypark Suomen maajohtajan Aleksi Kolehmaisen tiedossa ei ole, että rekisterikilvet ulkomailla olisivat sekoittuneet suomalais­asiakkaan kilpiin aiemmin.

Kolehmaisen mukaan suomalaisten rekisterikilpien välillä on joskus tapahtunut vastaavaa. Joskus esimerkiksi lumi tai lika rekisterikilvissä saa kirjaimen tai numeron näyttämään toiselta, jolloin kamera lukee sen väärin.

Jos sattumalta myös kameran tulkitseman rekisterinumeron omistaja käyttää samaa pysäköintisovellusta, lasku voi tupsahtaa hänelle.

– Ei hänen sitä tietenkään tarvitse maksaa, Kolehmainen sanoo.

Easypark toimii yli 20 maassa. Se tarjoaa mobiilisovelluksella toimivaa pysäköintipalvelua parkkihalleissa.

Osassa halleista pysäköinti pitää itse käynnistää sovelluksesta, mutta se päättyy ulos ajettaessa, kun taas toisissa pysäköinti on kokonaan automatisoitu, ja aloitus ja lopetus hoituu kameroiden avulla. Joissakin pysäköinti pitää käydä erikseen ostamassa laitteesta.