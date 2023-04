Kahta bussia tankattiin systemaattisesti täyteen Viipurin Nesteellä ja tankit tyhjennettiin kotihallin säiliöihin.

Iisalmelainen linja-autokonserni Mika K. Niskanen on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta 442 000 euron maksuvaatimuksen tullaamattoman polttoaineen käytöstä autoissaan.

Yritys on tullin selvityksen perusteella tankannut kahta bussiaan vuosikaudet Venäjällä ja tuonut täydet tankilliset järjestelmällisesti Suomeen. Polttoneste oli purettu bussien tankeista yrityksen autohallilla säiliöihin, joista diesel pumpattiin yrityksen muiden ajoneuvojen tankkeihin.

Traficomin vaatimat polttoainemaksut perustuvat Venäjältä laittomasta tuodun dieselin käyttöön yrityksen autoissa.

Liikennöitsijän palveluksessa olevia kuljettajia on kuultu. Esitutkinnan mukaan yrityksen johto oli ohjeistanut kuljettajia tankkaamaan säiliöistä, joita oli täytetty Viipurista tankatulla polttoaineella. Hallin seinällä oli tankkausta koskevat ohjeet nähtävillä ja ne olivat kaikkien tiedossa.

Ohjeen mukaan kouluautot tuli tankata aina ensisijaisesti hallin säiliöstä ei Teboililta. Vihkoon kuljettajat kirjasivat tankkauksen ja nimensä.

Kuulustelupöytäkirjassa yrityksen johto myöntää ohjeistuksen olemassaolon ja myöntää, että Venäjältä tuotua polttoainetta tankattiin konsernin muihin autoihin.

Kuljettajien ja yrityksen johdon kertomukset ovat yhteneväiset ja Traficom pitää niitä uskottavina. Tankkausvihkoa taas pidetään näyttönä toiminnasta.

Traficomin vaatiman summan perusteena on 20 päivän polttoainemaksu, jota on korotettu 50 prosentilla. Korotuksen perusteena on toistuva laiton toiminta ja laskema perustuu polttoainemaksulakiin. Jos toiminta arvioidaan törkeäksi, voidaan maksu periä kaksinkertaisena.

Hyötyajoneuvon polttoaine on tullitonta 400 litraan asti. Toisessa bussissa oli Imatran tullin mukaan 360 litraa ylimääräistä dieseliä ja toisessa 200 litraa.

Päiväkohtainen polttoainemaksu on linja-auton osalta 670 euroa, invataksin ja henkilöauton osalta 330 euroa. Yksittäistä bussia koskeva maksu on 20 100 euroa.

Traficomin vaatimus koskee 21 linja-autoa ja kahta muuta autoa. Venäjän reitillä ajaneita firman busseja polttoainemaksut eivät koske.

Esitutkintapöytäkirjojen mukaan polttonesteitä tankattiin Viipurin Nesteen asemalla. Liikennöitsijän bussi ajoi kahdesti viikossa Vuokatista Pietariin. Pikavuoroliikenne käynnistyi 2016 ja bussit kulkivat siihen saakka, kunnes korona iski.

Aiempi vastaavanlainen tullaamattoman polttoaineen käyttö paljastui viitisen vuotta sitten. Traficomin mukaan tapaukset ovat harvinaisia.

Tulli sai tiedon laittomuuksista 2019 ja Traficom keväällä 2021. Ensimmäisenä aiheesta uutisoi Savon Sanomat.

Liikennöitsijä on hakenut oikaisuvaatimusta päätöksen ja Traficom käsittelee asian uudelleen. Sen jälkeen on edelleen mahdollista hakea oikaisuvaatimusta hallinto-oikeudelta.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Mika K. Niskanen -konsernin omistajaa Mika Niskasta kommentoimaan asiaa.