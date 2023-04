Ikävä vahinkosesonki on taas käynnissä – vakuutusjohtajalla on tarjota konsti, jolla vauriot voisi estää

Talven jäljiltä teillä on muun muassa hiekkaa, kiviä ja irronneita nastoja, jotka aiheuttavat autoon osuessaan helposti vaurioita.

Suuri osa auton tuulilasiin syntyvistä säröistä sekä maalipintaa vaurioittavista iskemistä saa alkunsa edellä ajavan auton renkaista tai renkaiden alta sinkoutuvista irtokivistä ja nastoista.

Varmin keino välttää irtokivien ja -nastojen napsahtaminen autoon on pitää tavallista pidempää turvaväliä edellä ajavaan autoon, kertoo Fennian ajoneuvo- ja omaisuusvakuutuksista vastaava johtaja Mikko Pöyhönen.

– Muut huomioiva ajaminen suojaa paitsi tuulilaseja, myös lisää yleistä turvallisuutta liikenteessä, Pöyhönen muistuttaa.

Samasta syystä muita ohittaessa on syytä palata omalle kaistalle vasta siinä vaiheessa, kun ohitettava auto näkyy peruutuspeilistä – luonnollisesti muu liikenne ja vastaantulijat huomioiden.

Mikäli tuulilasista kuuluu napsahdus, osumakohta kannattaa suojata mahdollisimman pian autotarvikeliikkeistä saatavalla kiveniskuteipillä tai -tarralla. Hätätapauksessa tavallinen kirkas pakkausteippikin auttaa.

Teippi estää lian tunkeutumisen lasin sisälle ja helpottaa siten vaurion korjaamista.

Maalipinnan jälkien osalta perusohjeena on korjata vaurio mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Paikkamaalauksen voi tehdä halutessaan itsekin, mutta jos menetelmistä ja työvälineistä on pienintäkään epäselvyyttä – tai auto on esimerkiksi kallis – kannattaa kolhujen ja iskemien korjaaminen jättää ammattilaisille.