Renault on uusinut Arkanan ulkonäköä ja varustelua. Muutoksen myötä Suomeen tuodaan tasan yhtä moottorivaihtoehtoa.

Coupé-koriset katumaasturit ovat olleet viime vuodet eräs automaailman muotijutuista, jotka ovat yhdistäneet luukkuperän tilat, korkean katumaasturikorin ja menevän sutjakkaat korimuodot.

Eräs kyseisen lajityypin edullisimmista edustajista on Renault Arkana.

Uutena Arkanassa on nyt tarjolla vain tasan yksi moottorivaihtoehto, eli bensakoneen ja kahden sähkömoottorin täyshybridiyhdistelmä.

Se on ollut aiemminkin Suomen Arkana-malliston myydyin.

Ohjaamossa on niin ikään muodikkaita kullanvärisiä tehosteita niin kojelaudassa, ovissa, mukitelineissä, ohjauspyörässä kuin keskikonsolin verkossakin. Huippumalliin tunnelmaa tuovat myös omanlaisensa vaihteenvalitsin ynnä musta kattoverhoilu.

Käytännössä E-Tech full hybridiksi nimetyssä paketissa on 1,6-litrainen bensiinimoottori, 36 kilowatin tehoinen sähkömoottori sekä lisäksi vielä 15 kilowattia kehittävä käynnistysgeneraattori.

Voimalinjan kokonaisteho on 105 kilowattia eli 143 hevosvoimaa ja se on tekniseltä toteutukseltaan hieman eksoottisesti yhtä aikaa sekä rinnakkais- että sarjahybridi.

Takapenkin selkänojat kaatuvat suhteessa 60:40. Ihan hyvä, mutta premium-autojen 40:20:40 olisi silti vielä asteen käytännöllisempää.

Ajajan ei toki tarvitse tekniikkaa pohtia, sillä kaikki tapahtuu täysin automaattisesti.

Liikkeelle Arkana lähtee aina pehmeästi ja äänettömästi sähköllä. Kulutus on koeajon perusteella alhainen, kevättalvisissakin keleissä jopa vain luokkaa neljä ja puoli litraa sadalla.

Vuosimallin 2023 myötä Renault Arkanassa on siirrytty myös uudelleen nimettyihin ja sisällöiltäänkin uusiksi pistettyihin varustepaketointeihin.

Niistä edullisempi on nimeltään Techno, minkä jatkeena mallisarjan huipulla on upouusi E-Tech engineered – joka korvaa samalla aiemman R.S. Linen.

Tarkemmasta varustepaketti valinnasta huolimatta Arkana on tätä nykyä aina varsin runsaalla kädellä ruksittu, minkä myötä autosta löytyvät aina esimerkiksi sähkösäätöiset etuistuimet ja lämmitettävä ohjauspyörä sekä langaton latausalusta ja älypuhelimen niin ikään langaton peilaus.

Arkana E-Tech engineered eroaa Technosta lähinnä ulkonäöllisten yksityiskohtien puolesta, joskin engineeredissä on myös muun muassa aktiivinen pysäköintiavustin, sivupysäköintitutkat sekä mukautuva vakionopeussäädin etäisyysvaroittimella. Hintaeroa paketeilla on tasan 2 000 euroa, mitä voi pitää ihan kohtuullisena.

Käytön osalta Arkanan voi todeta järkeväksi arkikokonaisuudeksi.

Mukavan ajoasennon löytäminen on toisin sanoen helppoa, digimittaristo on helppolukuinen ja kojelaudassa on ilahduttavasti koko joukko fyysisiäkin säätimiä. Myös auton tietoviihdenäyttö on kohtuullisen helppokäyttöinen ja nopeatoiminen, vaikka osa kuvakkeista on kieltämättä aika pieniä.

Sisusta on yhdistelmä nahkaa, keinonahkaa sekä synteettistä nappanahkalaatua. Tilaa taas on riittävästi jopa perhekäyttöön.

Monien muiden coupé-katumaastureiden tapaan näkyvyys taakse on Arkanassakin hieman puutteellinen, mitä peruutuskamera piippereineen toki paikkaa.

Takana jalkatilaa on enemmän kuin esimerkiksi Toyota C-HR:ssä ja keskimmäinenkin istuinpaikka on yllättävän käyttökelpoinen. Hybridin vaatima ajoakku syö hieman tavaratilaa, mutta litroiltaan ruuma on silti jopa suurempi kuin monissa kilpailijoissa. Kaksitasoinen tavaratilan välipohja on vakiovaruste.

Myös turvallisuus on Renaultissa mallillaan. Vuoden 2021 vaatimusten mukaan tehdyssä kolaritestissä Arkana oli yksi autoista, jotka saivat parhaan viiden tähden arvosanan.

Ei mikään huono paketti, pakko todeta.