IS kertoi huhtikuun alussa savolaisyrittäjän vaikeuksista, joihin venäläisen öljyjätin omistama Oy Teboil Ab on hänet vetänyt. Nyt asiaan ottaa kantaa Suomen Yrittäjät ry.

Pari viikkoa sitten haastemies kiikutti leppävirtalaiselle huoltamoyrittäjä Matti Tukiaiselle haasteen, joka sisälsi yli miljoonan euron korvausvaatimuksen.

Tukiainen oli myynyt Leppävirralla Teboilin tunnusten alla polttonesteitä vuosikaudet, mutta vaihtoi Teboil-boikotin myötä St1-ketjun lipun alle. Tämän Teboil tulkitsi sopimusrikkomukseksi, ja lähetti juristinsa asialle – ensin yli puolen miljoonan ja nopeasti jo yli miljoonan euron korvausvaatimusten kera.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäiseltä ei juuri riitä ymmärrystä Teboilin toiminnalle.

Pentikäinen pitää myös tilannetta pienyrittäjän kannalta täysin kohtuuttomana.

– Tarkkaan en tunne hänen tilannettaan, mutta hänen kaltaisia omistajayrittäjiä on muutama, jotka ovat hankalassa asemassa, Pentikäinen toteaa.

– Polttoaine on Teboilin aluetta ja muu toiminta yrittäjien omaa. Yrittäjillä, jotka ovat päätyneet Teboilin kanssa yhteistyöhön, on ollut huonoa tuuria.

Teboilin kyltit kaadettiin Leppävirralla alkuvuodesta. Venäläistaustainen Oy Teboil Ab ryhtyi välittömästi vastatoimiin, ja toimitti yrittäjälle valtavat korvausvaatimukset.

Nyt Tukiaisen yritys on menossa kohti konkurssia, vaikka toiminta itsessään on terveellä pohjalla. Tukiaisen omistamassa kiinteistössä on huoltamon lisäksi useita muita toimintoja ja yritys on paikkakunnalla merkittävä työllistäjäkin.

– Leppävirran kunnassa on vilkasta yritystoimintaa eikä se paikkakuntana ole toivottamassa asemassa, Pentikäinen miettii.

– Jokainen työpaikka on tietysti tärkeä ja siksi on harmillista, että näin kävi.

Kun Teboil-boikotointi alkoi, vaikutti myös samassa kiinteistössä toimiviin muihin palveluihin. Teboilin mielestä mitään boikottia ei kuitenkaan koskaan ollut, eikä Tukiaisella näin ollen olisi ollut oikeutta päättää sopimusta.

Tukiaista koskeva sopimuskiista käsitellään aikanaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Oikeuksien juttujonot ovat kuitenkin pitkät, ja voi mennä parikin vuotta ennen kuin ratkaisu kiista syntyy. Sen ajan Tukiainen roikkuu niin sanotusti löysässä hirressä.

– Suomi on oikeusvaltio, mutta hitaasti asioita hoidetaan. Toivottavasti Teboil ja yrittäjä pääsisivät sopimukseen. Yrittäjän kannalta tilanne on hankala. Onneksi Tukiaisella on oma kiinteistö. Järjestönä meillä on vähän vaikutusmahdollisuuksia tilanteeseen, Pentikäinen tuskailee.

Oy Teboil Ab on korostanut viestinnässään nimenomaan asemiensa yrittäjävetoisuutta.