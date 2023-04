Tässä ovat New Yorkin autonäyttelyn kovimmat uutuudet – osa tulossa myös Suomeen

Sähköautot olivat pääroolissa nyt myös New Yorkin autonäyttelyssä, mutta valmistaminen ja lataaminen aiheuttavat vielä päänvaivaa.

Kukapa olisi takavuosina uskonut, että Ameriikan avolavatkin ovat pian sähköisiä? RAM 1500 REV saapuu Chevrolet Silverado EV:n, Ford F-150 Lightningin ja Tesla Cybertruckin pirtaan kilpailemaan sähköavolavojen ostajista. Hurjalla 229 kWh ajoakulla toimintamatkakin on jo yli 800 kilometriä.

New York

New York International Auto Show eli tuttavallisemmin (ja lyhyemmin) NYIAS järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1900, eli suunnilleen samaan aikaan kuin sähköautot olivat viimeksi muodissa, joskin tuolloin nopeasti kadoten.

Lue lisää: Nämä upouudet kiinalaisautot pyrkivät nyt Eurooppaan – yksi kuvien tapauksista myynnissä jo myös Suomessa

Tällä kertaa sähkö tuntuu kuitenkin olevan valtaamassa markkinoita aidosti, ja korvaavan lopulta polttomoottoriautot myös Yhdysvalloissa.

Genesis GV80 Coupe oli virallisesti vielä koemalli, mutta ensi vuonna se tulee myyntiin – myös sähkömoottorisena.

Muutos kohti sähköistyneitä voimalinjoja näkyi siis vahvasti myös New Yorkin uutuusannissa, jossa tärkeimmät esittelyt olivat Ram 1500 REV ja Kia EV9. Modernina aikakautena molemmat oli nähty jo aiemmin, mutta mikään ei korvaa auton näkemistä luonnossa ja siihen syventymistä.

Lue lisää: Tässä on Vuoden Auto Euroopassa 2023 – Superyllätys: Jeep Avenger jätti ennakkosuosikit taakseen

Kaiken lisäksi New Yorkissa oli halleissa useampia koeajoratoja, joilla sähköautoihin pääsi tutustumaan joko matkustajana tai itse ajaen.

Jeep Wrangler päivitettiin, ettei se vain jäisi Ford Broncon jalkoihin. Tärkein parannus on modernimpi ohjaamo.

Ram tulee sähköavolavojen markkinoille vähän kilpakumppaneitaan Chevroletia ja Fordia myöhemmin.

Aika on käytetty hyödyksi kilpailijoita tutkimalla, minkä jälkeen ne on tarkoitus peitota uuden auton ominaisuuksilla. Edessä ja takana on 250 kilowatin tehoiset sähkömoottorit, joista saadaan yhdistettynä irti 448 kilowattia ja 820 newtonmetrin vääntömomentti.

Mahtavatko Ford Mustangin vannoutuneet kannattajat pitää syksyllä Suomeen tulevan vuosimalli 2024:n uudesta digiohjaamosta?

Sitä voidaan pitää hillittynä, joskin varmasti aivan riittävänä voimana. Luultavasti tulevaisuudessa esitellään vähän miedompi versio. Toisaalta mikään ei estä lisäämästä mallisarjaan Ram 1500 TRX:n kaltaista todella väkivahvaa rakettia.

Vähän harvinaisempia katuauton varusteita, mutta Dodge Challenger SRT Demon 170:een saa lisävarusteena myös jarruvarjon.

Tärkeä ero kilpailijoihin on siinä, että Ram käyttää 800 voltin arkkitehtuuria ja pikalataus hoituu jopa 350 kilowatin tehoa. Se onkin tarpeen, sillä ajoakun energiasisältö on järisyttävä 229 kilowattituntia. Muita komeita lukuja ovat yli 60 sentin kahluusyvyys ja mahdollisuus vetää reilun kuuden tonnin painoista perävaunua.

Subaru Crosstek korvaa aiemmin meillä myynnissä olleen XV:n ja se on täysin uusi auto, vaikkei sitä ulkonäöstä heti huomaakaan.

Stellantisin toinen tärkeä uutuus oli uudistettu Jeep Wrangler. Muutokset ovat maltillisia, joista tärkein on ohjaamossa. Kosketusnäyttö on kasvanut 12,3-tuumaiseksi ja siinä käytettävät tekniikka samalla siirretty nykytasolle.

Lue lisää: IS Pariisin autonäyttelyssä – laajat merkkipoissaolot leimaavat

Tärkeä lisä mallisarjaan on halvempi versio lataushybridistä, jolla pyritään pitämään Ford Bronco takana rekisteröintitilastossa. Edullisempi lataushybridi on tervetullut Suomeenkin, joskin aikataulu on vielä avoin.

Hyundai Kona on kasvanut merkittävästi, mutta muotoilu on edelleen persoonallinen.

Sen sijaan jo nyt tiedetään, että ensimmäiset uuden seitsemännen sukupolven Ford Mustangit ovat odotettavissa Eurooppaan syksyllä.

Chevrolet Trax on kasvanut ja muuttunut paljon tyylikkäämmäksi sitten niiden aikojen kun se oli myynnissä Suomessa.

Muodoiltaan Mustang noudattaa hyvin pitkälle edeltäjiensä linjoja, vaikka kaikki onkin muuttunut. Ohjaamossa on nyt yhtenäinen mittariston ja kosketusnäytön sisältävä digitaalinen näkymä, joka on kaukana edeltäjästä. Se jakaa varmasti Mustang-fanaatikkojen mielipiteet.

Nissan Versaa ei ihan heti uskoisi Micran porrasperäiseksi versioksi.

Näyttelyn hurjimmasta uutuudesta ei ole epäilystäkään. Dodge on jättämässä jäähyväiset nykyiselle vuonna 2008 (!) esitellylle Challengerille, sillä seuraaja on sähkömoottorinen.

Lue lisää: IS Brysselin autonäyttelyssä: Mazda yllätti, Opelilta sähköauto houkuttelevaan hintaluokkaan

Tarinan lopuksi esitellään järisyttävä 100-oktaanisella bensiinillä yli tuhat hevosvoimaa kehittävä Challenger SRT Demon 170. Ennen kaikkea suoralla kiihdyttämiseen suunniteltu, mutta täysin katulaillinen rekisteröitävä auto, kiihtyy nollasta sataan alle kahdessa sekunnissa.

Hintaa demonilla on virallisesti 96 666 dollaria, mutta jälleenmyyjät pyytävät USA:ssa vain 3 000 kappaleen erästä saamistaan autoista jo paljon suurempiakin summia.