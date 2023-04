Kevät ja kesä kiihdyttävät perinteisesti myös autokauppaa.

Kevään lähestyessä autoliikkeet täyttävät nyt varastojaan pystyäkseen vastaamaan kasvavaan kysyntään, kertoo käytettyjä autoja kuluttajille välittävä Autovex.

– Kun autoliikkeet ovat samanaikaisesti kasvattamassa varastojaan, kilpailu parhaista vaihtoautoista käy kiivaana, joka on kuluttajan kannalta tietenkin positiivinen asia. Autoliikkeillä on nyt ostohousut jalassa, joten mikäli auton vaihto tai siitä luopuminen on ollut ajatuksissa, nyt on hyvä aika hyödyntää suotuisa markkinatilanne, kertoo Autovexin toimitusjohtaja Sebastian Frick.

Autovexillä on toki intressinsä rummuttaa välityspalveluaan, mutta totta on, että käytettyjen henkilöautojen rekisteröinnit kasvoivat esimerkiksi yksistään maaliskuussa 14 prosenttia menneeseen helmikuuhun verrattuna.

Ja jos kaupankäyntiluvuille käy lähikuukausien mittaan kuten aiempinakin vuosina, käytettyjen autojen kaupan kasvu jatkunee noin syksyyn asti.

Osviittaa erityisen halutuista ja kysytyistä sekä sitä myötä myös myydyimmistä käytetyistä autoista saa esimerkiksi Autovexin Top 10 -listalta, jonka kärjessä komeilee varsin yllätyksetön malli- ja merkkisuora.

Yhteistä listan kaikille autoille on, että ne tarjoavat varsin laajan käyttövoima- ja korimallivalikoiman sekä ovat myös rekisteröintitilastoissa yleisiä.

Autovex on Suomen suurin autoliikkeiden kilpailutuspalvelu, jonka avulla kuluttajat voivat kilpailuttaa autoliikkeet ympäri maan ja myydä autonsa siitä eniten tarjoavalle.

