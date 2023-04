Tässä on pääsiäisen liikenne-ennuste – poliisi kehottaa tarkistamaan pesunesteen riittävyyden

Ota autoillessa keli- ja pelivaraa, lepää hyvin ennen ajomatkaa ja varusta auto asianmukaisesti.

Pääsiäinen tuo jälleen runsaasti autoja tien päälle. Säätiedot ja voimassa olevat varoitukset voit tarkistaa esimerkiksi Ilta-Sanomien Supersää-sovelluksesta. Liikenteen ruuhkat, liikennetiedotteet ja muut liikenteen reaaliaikaiset tiedot löytyvät esimerkiksi ilmaisesta Liikennetilanne-palvelusta, joka on saatavissa myös älypuhelinsovelluksena.

Pääsiäisen vilkasliikenteisimpien päivien ennakoidaan olevan kiirastorstai 6. huhtikuuta sekä toinen pääsiäispäivä 10. huhtikuuta, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus.

Ennusteen mukaan menoliikenne on vilkkaimmillaan kiirastorstaina kello 13–19.

Liikennettä on runsaasti myös pitkäperjantaina kello 9–14 välisenä aikana, pohjoisessa vielä myöhemminkin.

Ajoittaista menoliikenteen jonoutumista saattaa esiintyä etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4 ja 5 aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka.

Paluuliikenne alkaa puolestaan kasvamaan jo sunnuntai-iltapäivän ja -illan aikana 9.4, paluuliikennehuipun sijoittuessa maanantaille 10.4. klo 12 ja 20 välille.

Jonoutumisiin on syytä varautua etenkin Etelä-Suomen teillä:

– Pääsiäisenä on hyvä muistaa, että liikennettä on maanteillä perinteisesti selkeästi enemmän kuin esimerkiksi hiihtolomien aikaan, jotka porrastuvat useille viikoille. Liikenteen ajoittaisiin jonoutumisiin onkin syytä varautua etenkin liikenteellisesti vilkkaimpien tuntien aikana, kertoo Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki.

Poliisi kehottaa lähtemään matkaan vain hyvin levänneenä, minkä lisäksi ajomatkaan pitäisi varata reilusti aikaa, jotta hermostuminen muihin tienkäyttäjiin maantiellä olisi epätodennäköisempää ja turhat ja vaaralliset ohitukset jäisivät pois.

– Tarkasta, että tuulilasinpesunestettä on säiliössä riittävästi, rengaspaineet ovat kunnossa ja alla ovat keliin sopivat renkaat. Riittävä turvaväli edellä ajavaan antaa pelivaraa yllättäviin jarrutuksiin, vaikkapa eläimen rynnätessä tielle, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta summaa.

Myös Liikenneturva alleviivaa kuljettajan vireystilan merkitystä.

Väsymyksen merkit kannattaa ottaa pääsiäisliikenteessä vakavasti, ja ratin taakse on syytä asettautua vain mieli virkeänä.

– Jos väsymys iskee kesken matkan, on syytä pysähtyä. Jos matkaa on jatkettava, kannattaa nauttia kuppi kahvia ja nukkua vartin torkut. Parhaiten väsymystä torjutaan nukkumalla riittävästi ennen ajopäiviä. Vireystila pysyy hyvänä, kun aikataulussa on riittävästi tilaa tauoille, Liikenneturvan suunnittelija Mia Nyholm neuvoo.

Kesärenkaat jo alle vaihtaneita kehotetaan varsinkin pohjoiseen suunnatessa tarkkuuteen.

– Lähtöpaikassa olla jo keväinen keli, mutta määränpäässä on vielä täysi talvi. Tärkeää onkin valita matkalle renkaat kelien mukaan, jotta kevät ja sen nopeastikin vaihtelevat ajokelit eivät pääse yllättämään, summaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari.