Kysyntä on siirtynyt entistä edullisempiin autoihin jotka ovat myös aiempaa enemmän ajettuja, kertoo käytettyjä autoja kuluttajilta autoliikkeille välittävä Autovex.

Käytettyjen autojen kauppa on tänä vuonna käynyt suunnilleen viime vuoden tahtiin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomessa myytiin Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan 130 669 henkilöautoa, viime vuonna 128 978. Maailmantilanne ja siitä johtuva alentunut kuluttajaluottamus näkyy kuitenkin muun muassa aiempaa iäkkäämpänä ja halvempana kalustona.

Tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Autovex-palvelun kautta on myyty 59 % vähemmän sähköautoja ja 20 % vähemmän hybridiautoja kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Vastaavasti bensiinikäyttöisten autojen myynti noussut 22 prosentilla ja dieselautojen myyntimäärät pysyneet kutakuinkin ennallaan.

– Viime vuonna koimme sähkö- ja hybridiautobuumin, jossa ne käytännössä revittiin käsistä, jopa uuden vastaavan auton hintaa korkeammalla tarjouksella. Nyt markkina on tasaantunut, kertoo Autovexin analytiikasta vastaava Mikko Peltomäki.

Vaikka sähköautojen myynti on laskenut prosentuaalisesti voimakkaasti, on huomioitava että kappalemäärissä mitattuna niiden osuus kokonaismyynnistä vaihtoautomarkkinoilla on edelleen alhainen.

Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sähköautojen osuus Autovexin kautta myydyistä autoista oli 4,1 prosenttia, mutta nyt luku on tippunut 1,6 prosenttiin.

Ajokilometrit nousseet ja keskihinta laskenut

Peltomäki kertoo, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä autoliikkeet ovat ostaneet Autovex-palvelun kautta kuluttajilta aktiivisesti erityisesti alle 25 000 euron autoja, joiden mediaanihinta on asettunut 14 350 euroon.

– Tämä on huomattavasti alhaisempi luku kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, jolloin mediaanihinta oli 18 000 euroa.

Mediaanivuosimalli on kuitenkin pysynyt samana, eli vuodessa 2016.

Myös autojen ajokilometreissä on tapahtunut selkeä muutos. Eli siinä missä tänä vuonna myytyjen autojen mediaaniajokilometrit ovat nyt lukemassa 110 551 km, oli vastaava luku viime vuonna 92 205 km.

Autovexin tilastot kertovat myös hintatason muuttumisesta, minkä myötä erityisesti yli 40 000 euron arvoisten autojen myynti on nyt viime vuotta merkittävästi vähäisempää.

