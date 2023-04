Toyota-tehtaan haltuunotosta vastaa Venäjän valtiollinen autoteollisuusinstituutti NAMI.

Toyotan logot on poistettu Pietarin kaakkoispuolella sijaitsevasta Toyotan autotehtaasta ja tehdas siirtynyt Venäjän federaation valtion omistukseen, kertoo muun muassa Venäjän autoteollisuutta seuraava analytiikkatoimisto Avtostat.

Myös kuvien perusteella tehdasalue on hiljentynyt, eikä sisään ole pääsyä.

Piikkilanka-aidan ulkopuolelta on havaittavissa, että ainakin tehtaan kylkeä koristanut suuri Toyota-kyltti on otettu pois. Kuvissa Toyota-logoja on kuitenkin näkyvillä yhä muualla, eli niin autoissa, opastekylteissä kuin liehumaan vielä jääneissä lipuissakin.

Ns. Nato-langalla ympäröidyllä tehdasalueella ei ole enää Toyotan hallinnassa olevia toimintoja. Ennen Ukrainan sotaa tehdas työllisti suoraan noin 1500 henkilöä.

Toyota keskeytti Pietarin tehtaansa toiminnan maaliskuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Vuonna 2007 tuotantokuntoon valmistunut tehdas valmisti Venäjän markkinoille Camry ja RAV4 -mallien autoja ja sen enimmäistuotantokapasiteetti oli jopa 100 000 ajoneuvoa vuodessa.

Toyota ehti investoida tehtaaseen ja sen tuotannon kehittämiseen yli 350 miljoonaa euroa. Virallisesti Pietarin tehdas suljettiin 23. syyskuuta 2022.

Tehdastyöläisiä töihin ja sieltä pois kuljettaneet isommat ja pienemmätkin bussit ovat jääneet tontille. Ne ovat nyt Venäjän valtiollista omaisuutta.

Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö kertoo nyt valtiollisen autoteollisuusinstituutti NAMI:n tutkivan tapoja jatkaa tuotantoa ”mahdollisimman pian”.

Valtion suorassa ohjauksessa oleva NAMI on jo aiemmin saanut haltuunsa Renault’n ja Nissanin Venäjällä sijainneet autotehtaat.

NAMI tunnetaan muun muassa venäläisen Aurus-merkin eli niin sanotun Putinin limusiinin valmistajana.