Massiivinen BMW i7 on kuin sähköinen olohuone.

Jos BMW:n viimeisintä sähköautoluomusta pitäisi luonnehtia kolmella sanalla, ne olisivat massiivinen, ylellinen ja mukava. Lähes 5,4-metrinen edustussedan näyttäytyy luonnossa hätkähdyttävän erottuvana, ja onhan autolla tietenkin lähtöhintaakin ylettömästi – lähes 150 tuhatta euroa. Koeajoyksilöömme oli vielä ympätty erilaisia baijerilaisherkkuja sen verran, että kokonaishinta karkasi liki 200 tuhanteen. Auts. Ei ihan joka Jantterin peli, tämä.

Näistä lähtökohdista odotusarvot ovat siis varsin korkealla. i7:n tärkein kilpailija on Mercedes-EQ:n tuore ja timantinkova vastustaja EQS, joten yritystä pitääkin olla. Saksalaisten isokenkäisten paremmuudesta käydään kova kisa, ja nyt tarjolla on siis monessa suhteessa käytännössä parasta, mitä rahalla voisi kuvitella saavansa.

Jätti-Bemari hemmottelee tiloillaan niin kuljettajaa kuin matkustajiakin. Ajoasennosta saa täsmällisen toimivan, ja tuulilasinäyttö on kunnon kokoinen. Keskikonsolista löytyy edelleen iDrive-pyörä.

BMW i7 on syntynyt viime vuosina Skodalla ja lyhyesti Rolls Roycellekin häärineen Josef Kabanin kynästä. Auto on 7-sarjan edeltäjäänsä reilusti, 13 senttiä pidempi ja viitisen senttiä sekä leveämpi että korkeampi. Akseliväli on aina sama pitkä, eli yli 3,21-metrinen. Omamassaakin kertyy 2,7 tonnia, eli auto on oikeasti todellinen möhköfantti. Keulalle on istutettu ylikokoinen munuaismaski pienten viirumaisten ajovalojen väliin. Tyylistä tai sen puutteesta voi olla jokainen omaa mieltään, mutta auton ilmanvastuskerroin on kaikesta huolimatta huomattavan hyvä, vain 0,24.

Takaistuin on suunniteltu kahden käytettäväksi. Tilaa riittää erinomaisen hyvin joka suuntaan, eikä mukavuudesta ole tingitty.

Ulkoisesta esteettisestä kömpelyydestä huolimatta i7 onnistuu yllättämään positiivisesti. Sisälle astuessa voi nimittäin tutustua Bemarin tähän autoluokkaan tuomaan ihanaan turhakkeeseen, sähköisesti avautuviin automaattioviin. Sivuovet saa auki nappia painamalla joko ohjelmoitavalla kauko-ohjainavaimella, kojelaudan painikkeesta tai kosketusnäytöltä. Ovissa on turvatoiminto, joka haistelee auton ulkopuolella olevaa tilaa niin, etteivät ne osu toisen auton kylkeen tai vaikkapa ihmiseen. Automaattiovet saattavat tuntua aluksi vähemmän tarpeelliselta kikkailulta, mutta auton omassa viitekehyksessä i7 ottaa tässä tukevan niskalenkin EQS:stä.

Sedan-muodoista huolimatta i7:n ilmanvastuskerroin on vain 0,24. Auton perä tukkeutuu pöllyävässä lumessa nopeasti täysin umpeen.

Sisällä kohdataan lähes kokonaan ulkoisen olemuksen vastakohta, sensuellina kutsuva atmosfääri. Huolella valitut materiaalit vakuuttavat laadullaan, ja kojelaudasta oviin jatkuva leveä, väriä vaihtava valonauha kruunaa eteerisen tunnelman. Perusverhoilu on merino- ja kashmirvillakankaan sekä nahan yhdistelmä olohuonemaista, ulkomaailmalta suojelevaa lounge-fiilistä. Istuimet säätyvät lähes jokaiseen kuviteltavaan suuntaan sähköisesti, ja hierontatoiminnot niin edessä kuin takanakin ovat erittäin kattavat – ja tällä kertaa myös oikeasti tuntuvat.

Takaovien sivuverhoiluissa on pienet kosketusnäytöt, joilla voi säädellä istuimia, viihdetarjontaa tai vaikkapa lukuisia hierontatoimintoja.

Koeajoyksiön vaalea sisustus loi valmiiksi hulppeisiin tiloihin entistä enemmän avaruuden autuaaksi tekevää tuntumaa. Tässä i7 onnistuu hienosti. Ainoastaan kristallikuvioitujen muovielementtien sormituntuma kojelaudassa, keskikonsolissa ja ovissa saattaa vaikuttaa hieman halvalta. Muutoin i7:n interiööri on hyvin hienostunut ja arvokas. Nyt ei hötkyillä tien päällä, vaan ”naatitaan”.

Tavaratila ei ole erityisen suuri ja lastausaukkokin on pienehkö – mutta edustusautolle kontti on juuri passelin kokoinen.

Koeajoimme i7:n talvisissa kunnon pakkas- ja lumikeleissä. Matkaa taitettiin kaikkiaan lähes 1 500 kilometriä, ja kokonaiskulutus asettui näissä olosuhteissa noin 26 kWh:iin sadalla. Näin ollen auton virallisesta, noin 600 kilometrin WLTP-toimintamatkasta toteutui pakkasessakin kaksi kolmasosaa, 400 kilometriä. Vallan hyvä suoritus, kun muistaa, että i7:n pikalatausominaisuudet ovat kunnossa. Esimerkiksi 150 kW:n laturilla saavutimme tyypillisesti lähes 130 kW:n tehon, joten jo vartissa kerryttää rutkasti lisää toimintamatkaa.

Kojelaudasta oviin jatkuva, väriään vaihtava valonauha on näyttävä yksityiskohta.

BMW i7 on nykyaikainen maantielaiva. Matkustamo pysyy miellyttävän hiljaisena, eikä minkäänlaisia suhinoita tai kohinoita kantaudu sisälle. Matka taittuu i7:ssä kuin itsestään. Ikäväksi ominaisuudeksi sen sijaan osoittautui auton peräpeilin herkkä tukkoutuminen: lumikeleillä perä muurautui niin umpeen pöllyävästä lumesta, ettei takaluukkua saanut auki ilman kunnon putsailutuokiota. Ja jos lumi pääsi jäätymään, oli käsillä todellinen ongelma.

Kookas kosketusnäyttö on toimintojen hallinnassa pääroolissa, mutta käytännöllisyyttä parantavat fyysiset painikkeet, joita on ilahduttavan paljon. Myös vieressä oleva digimittaristo tarjoilee kohtuullisen paljon informaatiota, mutta ei ole silti liiallisen sekava.

Ajettavuus on edustusautomaista luksusta, hiljaista mutta väkevää. Ohjaustuntuma on autotyypille ominaisesti etäinen ja kevyt, mutta ohjauspyörälle välittyy silti hyvin tieto etupyörien suunnasta. Ohjausvastetta voisi kuitenkin olla enemmän. Suorilla auto vaatii hiuksenhienoa ohjailua. Nelipyöräohjaus lisää kookkaan risteilijän ketteryyttä ahtaammissa paikoissa.

Niin sanotun pääministerinpaikan saa halutessaan lähes makuuasentoon, jolloin autossa voi vaikka nukkua. BMW kutsuu asetusta ”oleskelutilaksi”. Jalat oikenevat tarvittaessa yli oikeanpuoleisen sähköistuimen.

Kokonaisuutena i7 on hieman ristiriitainen, mutta sellaisenakin varsin kutsuva tuote. Olihan Dumbokin kookas, mutta osasi silti lentää.

