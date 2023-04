Sään lämpeneminen aktivoi renkaidenvaihtopuuhat – tästä syystä urasyvyyttä on oltava riittävästi

Fennian tilastojen mukaan tieltä suistumisia tapahtuu erityisesti loka-maaliskuussa. Suistumiset vähenevät selvästi maaliskuun jälkeen.

Monet vaihtavat kesärenkaat autoihinsa näin huhtikuussa, jos kevät on jo riittävän pitkällä. Renkaiden vaihdossa kannattaa ottaa huomioon paitsi kotipaikkakunnan keliolosuhteet, myös mahdolliset matkakohteet, joissa olosuhteet voivat olla selkeästi talvisemmat.

Lue lisää: Kannattaako kesärenkaiden vaihdon kanssa vielä odotella? Tässä on vakuutusyhtiön kanta

– Vaikka päivällä olisi lämmintä ja aurinkoista, voivat yöpakkaset tehdä ajoradasta aamulla hyvin liukkaan. Myös varjoisiin paikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kevätpäivinä moni tie voi olla osin liukas ja osin pitävä. Renkaiden pito on yksi olennaisimpia tekijöitä auton turvallisuudessa, muistuttaa Fennian ajoneuvo- ja omaisuusvakuutuspalveluiden johtaja Mikko Pöyhönen.

Vaihtamisen kanssa ei kuitenkaan kannata odotella liian pitkään. Kuivat ja kovat tiet kuluttavat pidemmän päälle talvirenkaita turhaan ja irtoilevat nastat voivat aiheuttaa kiveniskemiä takana ajavan tuulilasiin. Nasta- ja kitkarenkailla on kuivalla asfaltilla myös kesärenkaita huonompi pito.

Lue lisää: Rengasketju mittasi asiakkaidensa säilömät kesärenkaat – eroja löytyi

Renkaidenvaihdon yhteydessä tulee aina tarkistaa renkaiden urasyvyys. Sakkorajan lähellä olevat renkaat eivät ole enää turvallisia käyttää.

Kesärenkaiden urasyvyyden ehdoton vähimmäisraja on 1,6 milliä, mutta niin pitkälle ei renkaiden uusimisessa kannata missään tapauksessa odottaa. Yksi hyvä muistisääntö on, että kesärenkaat kannattaa uusia, kun urasyvyys on tuplasti vähimmäisraja eli 3,2 milliä. Vastuullisen kuljettajan tulisi ennen kaikkea itse seurata renkaidensa kuntoa säännöllisesti ja huolehtia, että renkaat ovat turvalliset.

Renkaiden syviä uria tarvitaan ennen kaikkea ohjaamaan tiellä olevaa vesikerrosta. Jos urat ovat liian matalat, voi rengas nousta vesikerroksen päälle, ja siitä häviää pito eikä autoa voi enää ohjata. Puhutaan vesiliirtoon joutumisesta.

Pöyhösen mukaan renkaan pito korostuu esimerkiksi äkillisissä vaaratilanteissa, kuten peuran tullessa yhtäkkiä tielle tai jos ajaa kovalla vauhdilla jyrkkään mutkaan ja luisuun joutumisen mahdollisuus kasvaa.

– Jos kesärenkaat tulee kuitenkin vaihdettua liian aikaisin ja yöllä tulee pakkasia tai lunta, ei kesärenkailla kannata ajaa ollenkaan, Pöyhönen ohjeistaa.

Urasyvyyden lisäksi esimerkiksi rengaspaine on hyvä tarkistaa säännöllisesti – väärällä rengaspaineella ajaminen lyhentää merkittävästi renkaan käyttöikää.

Lue lisää: Renkaiden hinnat Venäjällä nousevat nyt rajusti – raaka-aineet loppuneet

Fennian vahinkotilastojen mukaan tieltä suistumisia tapahtuu erityisesti talvikuukausina lokakuusta maaliskuuhun. Maaliskuun jälkeen ne vähenevät selvästi, mutta eivät lopu kokonaan.

– Vaikka suistumiset vähenevät selvästi huhtikuusta alkaen, kannattaa kesärenkaiden kanssa olla varovainen. Yöpakkaset ja lumisateet voivat hyvinkin yllättää vielä maaliskuun jälkeenkin – myös Etelä-Suomessa. Lisäksi liikkeelle lähtevät hirvieläimet voivat aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita.