Teboilin liput ST1-ketjun lippuihin vaihtanut huoltoasemayrittäjä on saanut Teboilin lakimiehiltä valtavat korvausvaatimukset.

Teboilin värien vaihtuminen ST1-ketjuun käynnisti Leppävirralla tapahtumaketjun, jonka tuloksena entinen Teboil-yrittäjä on nyt saanut jo yli miljoonaan euroon kohonneen laskun. Yrittäjän mukaan siirtymä tapahtui pakon ja boikotin edessä, Teboilin mielestä ei.

Savolainen huoltamoyrittäjä Matti Tukiainen on saanut Oy Teboil Ab:ltä yli miljoonan euron korvausvaatimuksen sopimusrikkomuksesta.

Kolmannen polven yrittäjä on nyt elämänsä kovimman paikan edessä.

– Ukrainan sodasta käynnistyi boikotti, jonka seurauksena huoltamon polttoainemyynti romahti. Teboil ei suostunut purkamaan sopimusta, joka on voimassa vielä 7-8 vuotta, vuoteen 2030 saakka. Olin pakotettu vaihtamaan ST1-ketjun alle, Leppävirralla yrittäjänä toimiva Tukiainen kertoo IS:lle.

Tukiainen kertoo vuoden 2022 polttonestemyynnin pudonneen Ukrainan sodan myötä Teboil-lipun alla 1,1 miljoonaan litraan, kun se edellisvuonna oli noin 2,0 miljoonaa.

Kun yrittäjä vaihtoi kilpailevan huoltamoketjun alle, tulkitsi Teboil teon sopimuksen perusteettomaksi purkamiseksi.

Leppävirran entinen Teboil-asema sai uutta vauhtia, kun se siirtyi ST1-tunnusten alle. Teboil ei muutoksesta pitänyt, ja lähetti yrittäjälle kovan korvausvaatimuksen.

– Edessä häämöttää konkurssi. Kerroin heti yhdeksälle työtekijälleni, mitä voi tapahtua.

Tukiainen selasi tiistaina saamaansa haastetta murheellisin mielen.

47-vuotias mies on ollut yrittäjänä koko ikänsä ja tarkoitus on ollut jatkaa toimintaa. Hän on pitänyt kiinteistönsä sitä silmällä pitäen kunnossa ja investoinut uusiin laitteisiin ja koneisiin paljon.

– Kiinteistöä Teboil ei pysty minulta viemään, koska se on oma.

– Mutta vaikeaksi se on tehnyt yritystoiminnan, Tukiainen toteaa.

Matti Tukiainen pelkää nyt konkurssia. Hän uskoo Teboilin haluavan tehdä hänestä muille Teboil-yrittäjille varoittavan esimerkin.

Vielä muutama kuukausi sitten Teboil vaati Tukiaiselta noin 680 000 euroa. Nyt huhtikuussa annettu uusi vaatimus on tarkalleen 1 004 005,00 euroa.

Kiinteistön julkisivulta poistetuista kylteistä Teboil esimerkiksi vaatii noin 6 500 euroa ja säiliöissä olevista polttoaineista yli 26 000 euroa. Lisäksi Oy Teboil Ab on esittänyt Tukiaiselle neljännesmiljoonan euron vakuustakavarikkovaatimuksen.

– Jos kaikki vaatimukset realisoituvat, niin lappu on laitettava luukulle, yrittäjä tuumaa.

Samassa kiinteistössä on huoltamon lisäksi AD-korjaamo, Husqvarna-tuotteiden myymälä, autopesula, lounaskahvila ja Kotipizza-ketjun liike.

Tukiainen kertoo, että kun sota alkoi, käynnistyi boikotti nopeasti ja sopimusasiakkaat lähtivät.

– Minulla olisi ollut yritystoiminnalle uusi ostaja, mutta Teboil esti kaupan, koska piti kiinni vuoteen 2030 ulottuvasta sopimuksesta.

– ST1:lle siirtyminen merkitsi myynnin nopeaa nousua. Nyt ollaan jo noin 1,5 miljoonan litran myynnin vauhdissa ja liikevaihtokin on noussut 1,5 miljoonan euron tasolle. Lounasmyyntikin kolminkertaistui.

– On Teboilille annettava tunnustustakin. Ennen sotaa sen kanssa kaikki toimi moitteettomasti, Tukiainen kertoo.

Niin kauan, kun sopimuskiista on ratkaisematta, ovat yrittäjän kädet sidotut. Tukiainen ei uskalla täydentää varastojaan, koska ne voidaan tulla ulosmittaamaan millä hetkellä tahansa.

Matti Tukiaisen yrityksessä on paljon muutakin toimintaa kuin vain polttoaineiden myyntiä.

– En uskalla investoida kiinteistöön enkä muuhunkaan. Tulevaisuudesta on vaikea sanoa mitään.

– Haluavat tehdä minusta varoittavan esimerkin, jos en suostu temmattuihin vaatimuksiin. Kiusantekoa tämä kaikki on, yrittäjä huokaa.

Tukiainen kertoo Teboilin väittävän, ettei mitään Teboilin huoltoasemiin kohdistunutta boikottia ole koskaan edes ollut.

– Mutta myynnin puolittuminen on mielestäni näyttö siitä, että boikotti on ollut todellinen. Lisänäytöksi boikotista kelpaa myynnin vahva kasvu, heti kun olimme vaihtaneen ST1-tunnusten alle ja moni entinen asiakas palasi.

Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt tuntee talon asiat, mutta keskeneräisistä asioista hän ei viesti kysyjälle.

– Keskeneräisiä asioita emme kommentoi, vastaa Flyckt, kun häneltä kysytään tuoreen haasteen perusteista.

Huoltamoyrittäjä Tukiainen arveli, että muutama muukin vastaavassa tilanteessa oleva yrittäjä on saanut samanlaisen haasteen kuin hänkin.

– En pysty ottamaan siihenkään kantaa, Flyckt toteaa.

Oy Teboil Ab on kokonaisuudessaan Venäläisen öljyjätti Lukoilin omistuksessa, jonka katsotaan yleisesti kytkeytyvän myös Venäjän presidentinhallintoon.

Teboilin liikevaihto vuonna 2021 eli ennen Ukrainan sotaa oli 2,16 miljardia euroa ja tulos yli 20 miljoonaa euroa.