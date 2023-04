Väärinpysäköijiä käräytetään nyt netissä – lomake raksuttaa jopa satoja sakkoja per viikko

Suomalaisautoilijat raportoivat yksityisille pysäköinninvalvojille muiden autoilijoiden tekemistä pysäköintivirheistä ahkerasti, kertoo maan suurin pysäköintialan työllistäjä Parkkipate.

Yksinomaan Parkkipaten ilmiantopalveluun tulee pitkälti toista tuhatta yhteydenottoa joka kuukausi. Valvontapyynnön yleisin peruste on se, että omalle parkkipaikalle on pysäköinyt joku toinen ilman lupaa.

– Tarjosimme aiemmin sähköpostitse mahdollisuuden tehdä valvontapyyntöjä, mutta viime vuonna avasimme sivuillemme valvontapyyntölomakkeen. Sen avulla valvontapyyntö välittyy lähimmälle pysäköinninvalvojalle reaaliajassa, Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo.

Vuonna 2022 nettivalvontapyyntöjä tehtiin ParkkiPatelle kaikkiaan 18 016 kappaletta, eli keskimäärin kuukaudessa tuli noin 1 500 pyyntöä. Viikkotasolla kyse on siis yksin yhden valvontayrityksen osalta vähintään sadoista käräytyksistä joka viikko.

Ilmiannoista moni johtaa myös valvontamaksuun eli kansankielellä parkkisakkoon.

– Valvontapyyntöjen määrä on huomattava. Suomalaiset haluavat, että parkkipaikkoja valvotaan, sillä moni on kyllästynyt siihen, että oma paikka on toistuvasti jonkun vapaamatkustajan käytössä.

Toisen henkilön tai yrityksen parkkipaikalle pysäköimisessä on juridisesti kyse toisen omaisuuden luvattomasta käyttämisestä.

– Parkkipaikasta maksaa aina joku, esimerkiksi taloyhtiön asukas tai kiinteistössä toimiva yritys.

Entistä useammat taloyhtiöt ja liikekiinteistöt ovat nähneet Metsärannan mukaan pysäköinnissä myös tulontekomahdollisuuden.

– Vielä viisi vuotta sitten moni kiinteistön omistaja ei vaivautunut muuttamaan pysäköintialuettaan maksulliseksi, ellei alueella ollut huomattavan montaa, esimerkiksi yli sataa pysäköintipaikkaa. Asenteet ovat muuttuneet. Vuoden 2019 jälkeen tyypillisesti jopa monia 20 pysäköintipaikan alueita on muutettu maksullisiksi.

Metsärannan mukaan yleisin syy muuttaa pysäköintialue maksulliseksi on nimenomaan se, että alueen omistaja haluaa saada alueestaan tuottoja.

– Lisäksi maksullinen pysäköinti lisää alueen turvallisuutta. Valvotulla alueella ei enää pysäköidä kuin villissä lännessä, ilkivaltaa esiintyy vähemmän ja pysäköinnistä saatavat tuotot on mahdollista käyttää alueen kunnossapitoon.

Suurin osa kiinteistöistä Suomessa käyttää edelleen muovista tai paperista pysäköintilupaa.

Fyysisen pysäköintiluvan sijaan lupien hallintaan olisi kuitenkin mahdollista käyttää digitaalisia sovelluksia, joista voi nähdä reaaliajassa esimerkiksi paikkojen varaus- ja jonotustilanteen.