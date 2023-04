Vakuutusyhtiö varoittaa häikäilemättömistä rengasvarkaista – ”Toiminta on hyvin suunnitelmallista ja röyhkeää”

Varastetuista pyöristä voi koitua tuhansien eurojen kustannus ja viikkoja kestävä murheenkryyni.

Rengas- ja vannevarkaista on tullut viime vuosina entistä häikäilemättömämpiä, kertoo Pohjola Vakuutus. Asia käy ilmi yhtiölle tehdyistä vahinkoilmoituksista, joista liki puolessa renkaat todetaan viedyiksi suoraan varastosta.

– Tyypillisesti taloyhtiöiden varastot ovat vartioimattomia, eikä erillistä valvontajärjestelmääkään ole, joten ehkä juuri siksi varastot ovat niin otollinen paikka varkaille, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander kertoo.

Kohteena ovat myös kadunvarteen ja talojen parkkipaikoille pysäköidyt autot. Neljäsosassa varkaustapauksista pyörät siis viedään suoraan auton alta ja auto jätetään pukkien päälle.

– Se kertoo, että toiminta on hyvin suunnitelmallista ja röyhkeää. Varsin yleistä on myös se, että renkaita varastetaan auton sisätiloista. Taloudellisen haitan lisäksi varkauden uhriksi joutunut autoilija voi joutua odottamaan uusia vanteita viikkoja, jos kyseessä on esimerkiksi autonvalmistajan alkuperäisvanteet, Hiljander summaa.

Keskimäärin varkaiden mukaan lähtevä rengassarja maksaa 500 euroa, mutta erityisesti arvokkaammat merkkirenkaat alumiinivanteilla kiinnostavat rikollisia.

– Kalleimmat Pohjola Vakuutuksen korvaamat vannesarjat ovat olleet Porschen Panameran, Cayennen ja Taycanin, jotka ovat maksaneet 4000 euron molemmin puolin. Myös Audin ja Jaguarin vannesarjat ovat nousseet kalleimmillaan 2000 euron suuruusluokkaan, Hiljander kertoo.

Hiljander peräänkuuluttaa erityisen huolellista dokumentaatiota ja vanteiden merkitsemistä, mikäli auton omistaja on päättänyt hankkia arvokkaat renkaat kevytmetallivanteineen.

– Auton omistajan kannattaa dokumentoida renkaat ja vanteet mahdollisimman huolellisesti. Suosittelen ottamaan valokuvat ja kirjaamaan ylös renkaan merkin, mallin ja koon. Lisäksi arvokkaat kevytmetallivanteet olisi hyvä yksilöidä vanteen sisäpuolelle tehdyllä kaiverruksella. Näillä toimenpiteillä hankaloitetaan jo huomattavasti varastettujen renkaiden jälleenmyyntiä, Hiljander sanoo.

Pyörät voi suojata myös lukkopulteilla, joita käytetään tavallisten kiinnityspulttien tapaan. Lukkopultin saa avattua vain yksilöidyllä avainhylsyllä.

– Lukkopultti hankaloittaa varkaiden toimintaa jo todella paljon. Jos haluaa pelata varman päälle, kahden eri sarjan lukkopultin käytön pitäisi viimeistään saada rikolliset luovuttamaan varkausaikeensa, Hiljander sanoo.

Yksi yleinen virhearvio on, että auton pyörät nostetaan terassille tai autokatokseen esille odottamaan vaihtoa. Vaikka asuinalue olisi lintukoto, saattavat ammattimaiset rikolliset kiertää etsimässä vartioimatta jätettyjä pyöriä.